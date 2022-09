MP: मुरैना से पत्नी को लेने आया था, साले पर दनादन गोलियां चलाकर जीजा फरार

Madhya Pradesh

सागर, 10 सितंबर। सागर जिले के बंडा में वार्ड क्रमांक-1 में रहने वाले एक परिवार में उनका दामाद पत्नी को लेने रात करीब 3 बजे घर पहुंच गया। पत्नी कुछ दिनों पहले प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए मायके आ गई थी। वह रात में ही पत्नी को ले जाने की जिद पर अड़ गया। साले और ससुर ने उसको खूब समझाया कि आप आराम करो, सुबह लेकर चले जाना, लेकिन दामाद अपनी जिद पर अड़ा रहा और घर से चला गया। तड़के करीब साढे़ चार बजे वह फिर वापस लौटा और साले से विवाद करने लगा। इसी दौरान उसने पिस्टल निकालकर साले पर गोलियां चला थीं। दनादन तीन फायर किए, जिसमें से 2 गोली साले को लगी और वह गंभीर रुप से घायल हो गया, जिसे पहले जिला अस्पताल और बाद में बीएमसी में भर्ती कराया गया।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार मुरैना निवासी अखिलेश जादौन अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए बंडा स्थित ससुराल आया था। रात को 3 बजे वह पत्नी को ले जाने के लिए ससुर और साले से जिद करने लगा। उसने जिद पकड़ ली थी। उसका साला मोंटी परिहार ने हस्तक्षेप करते हुए जीजा से कहा कि रात में जाना उचित नहीं है। आप आराम कीजिए। लेकिन अखिलेश नहीं माना और गुस्से में घर से चला गया। सुबह करीब साढे़ चार बजे वापस आया तो दरवाजा खटखटाया तो मोंटी ने ही दरवाजा खोला था। उसे देखते ही अखिलेश ने गुस्से से पिस्टल निकाली और एक के बाद एक तीन गोलियां चला दीं और मौके से फरार हो गया। आरोपी के ससुर ने बताया कि दामाद अखिलेश आया था, बेटी को दहेज के लिए परेशान भी करता रहता है। बेटी से मारपीट करते हुए 20 लाख रुपए दहेज की मांग करता है। इसलिए बेटी मायके आ गई थी।

बंडा थानाक्षेत्र में परिहार परिवार की लड़की शिवानी की शादी मुरैना के जौरा में हुई थी। शिवानी करीब डेढ़ महीने पहले मायके आ गई थी। उसका पति अखिलेश जादौन कल रात में आया और पत्नी को रात में ही घर ले जाने की जिद पर अड़ गया। उसके साले मोंटी ने उसे समझाया कि सुबह चले जाना। एक घंटे बहस के बाद भी अखिलेश राजी नहीं हुआ। गुस्से में वह घर से चला गया और एक घंटे बाद वापस आया और दरवाजे खुलवाकर मोंटी पर तीन गोलियां चला दीं। मोंटी को एक बोली हाथ में व दूसरी गोली पेट में लगी है। उसे बीएमसी में भर्ती कराया गया हैं।

In MP, a man resident of Morena in Banda of Sagar district had come to his in-laws' house to pick up his wife. He reached the in-laws' house at around 3 pm and insisted on sending his wife along. During this, there was a debate in the house for about an hour. The man left angrily, but came back around 4.30 in the morning and opened fire on his brother-in-law with a pistol. He got hit by two bullets. He has been admitted to BMC in a critically injured condition.