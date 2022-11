भाजपा MLA बोले- मुरैना के डाकुओं से हमें काम नहीं कराना, बीना नपा ने किया ब्लैक लिस्ट

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

BJP विधायक महेश राय ने MP सरकार की गरीबों को मुफ्त राशन योजना को लेकर खुलासा करते हुए नाम लेकर बताया कि कौन-कौन लखपति-करोड़पति यह राशन डकार रहे हैं। वे बीना नगर पालिका के साधारण सभा के सम्मेलन में बोले रहे थे। मुरैना के ठेकेदारों की लापरवाही सामने आने पर विधायक बोले-मुरैना के डाकुओं से हमें काम नहीं कराना।

मप्र के बीना से भाजपा विधायक महेश राय ने गरीबों को मिलने वाले सरकारी गेहूं व राशन को डकारने वाले बीना के लखपति और करोड़पतियों के नाम भरी बैठक में उजागर कर दिए। वे बीना नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने सीएमओ की तरफ मुखातिब होकर बोला कि आपके अधिकारी-कर्मचारी किसी का भी वेरिफिकेशन कर देते हैं। हाथ में लिस्ट लेकर एक-एक नाम लेकर उन्होंने बताया कि कौन-कौन गड़बड़ी कर रहा है।

बीना विधायक सरकारी योजनाओं और नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। नपा की साधारण सभा की बैठक में उन्होंने एजेंडे से बाहर निकलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और निकाय की योजना शाखा के प्रभारी और कर्मचारियों की क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़ा करने वालों में कांग्रेस नेता विवेक मिश्रा जो भारत जोड़ो यात्रा के बीना प्रभारी हैं वे और परिजन शामिल हैं। शासकी बैंक के अधिकारी अविनाश मिश्रा, एक्सीलेंस स्कूल की शिक्षक सरला मिश्रा, सरकार पेंशन ले रहे सुरेंद्र मिश्रा, बुक स्टॉल संचालक राकेश मिश्रा और दो करोड़ के मकान में रहने वाले स्वयं राशन दुकान संचालक हरिशंकर दीक्षित का नाम शामिल है। विधायक यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि बैंक अधिकारी और राशन विक्रेता ने तो पथ विक्रेता का 10 हजार रुपए का लोन तक ले लिया। इसका बकायदा एमएलए ने कागज दिखाकर प्रूफ भी रखा।

महाकाल लोक की तरह तैयार होगा 'कुंडेश्वर शिवधाम’ केंद्र ने राज्य सरकार से मांगा प्रस्ताव

विधायक बोले-मुरैना वाले डाकूओं से काम नहीं कराना

नगर पालिका के कई सारे प्रोजेक्ट ठेकेदारों की लापरवाही के कारण अटके व अधूरे पड़े हैं। बैठक में बात सामने आई कि मुरैना के कुछ ठेकेदारों ये बीना में टेंडर ले लिए हैं। इस पर विधायक ने कहा कि कम दरों पर काम लेकर नहीं करते हैं। ये आधा-अधूरा काम छोड़कर परेशानी पैदा करते हैं। विधायक महेश राय ने कहा कि हमें इन मुरैना वाले डाकुओं से काम नहीं कराना है। यह वहां से फक्कड आते हैं और यहां नगर पालिका को चूना लगाकर निकल जाते हैं। बैठक में एके कंस्ट्रक्शन एंड क्रेशर कंपनी के तीन कामों को निरस्त कर अमानत राशि भी जब्त करने का निर्णय लिया गया।

English summary

BJP MLA Mahesh Rai while disclosing the MP government's free ration scheme to the poor, told by name that which millionaires and crorepatis are belching this ration. He was speaking at the general body meeting of Bina Municipality.