मछलियों के लालच में मगरमच्छ को करंट लगाकर मार डाला, सुबह नदी में उतराता मिला

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Crocodile News मप्र के सागर जिले के बीना में मुहांसा गांव के पास से निकली नदी में एक मगरमच्छ को अज्ञात लोगों ने करंट लगाकर मार डाला। सुबह ग्रामीणों ने पानी के ऊपर एक मगरमच्छ को देखा तो अन्य लोगों को इसकी जानकारी दी। लोग भारी-भरकम मगरमच्छ को देखकर दहशत में आ गए। लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग के कर्मचारी आए तो पास जाकर देखा तो पता चला कि मगरमच्छ मरा हुआ है और पानी पर उतरा रहा था।

सागर जिले के बीना तहसील के मुहांसा गांव में लोगों ने एक मगरमच्छ को देखा था, जिसे देख पहले तो लोग दशहत में आ गए, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वह मृत था। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को देकर मौके पर बुलाया। ग्रामीणों जानकारी देते हुए बताया कि कई शिकारी मछली मारने के लिए नदी में करंट डालते हैं। ऐसा कई बार किया जाता है, लेकिन लोग विवाद से बचने के कारण इसकी सूचना नहीं देते हैं। इधर शिकारी हमेशा ही इस तरह की स्थिति निर्मित करते हैं। मगरमच्छ के इस तरह से मृत अवस्था में मिलने पर आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत भी करंट लगने से हुई है।

मगरमच्छ का पीएम कराया जा रहा है

मुहांसा गांव से नदी में मगरमच्छ की सूचना मिली थी। कर्मचारियों को भेजकर मगरमच्छ को निकलवाकर उसका पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद यदि करंट से उसकी मौत की पुष्टि होती है तो इसमें मामला दर्ज कर अज्ञात शिकारियों की पतासाजी कर कार्रवाई की जाएगी।

- ओपी शिल्पी, प्रभारी डिप्टी रेंजर, बीना

English summary

