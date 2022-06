Madhya Pradesh

सागर, 28 जून। मप्र के पर्यटन स्‍थलों पर दर्शनार्थ‍ियों और टूर‍िस्‍टों के वाहनों से सडकों पर बन रहे दबाव को कम करने सरकार जल्‍द ही रोप-वे बनाने जा रही है। बुंदेलखंड में पहली दफा रोप-वे का प्‍लान तैयार हो रहा है। भगवान श्रीराम राजा की नगरी ओरछा और खजुराहो में सरकार ने रोप-वे बनाने का प्‍लान तैयार कर ल‍िया है। सरकार की योजना के अनुसार बुंदेलखंड सह‍ित प्रदेश में 14 स्‍थानों पर रोप-वे बनाए जाने का खाका तैयार हो गया है।

मप्र सरकार केंद्र सरकार के व‍ित्‍तीय सहयोग से प्रदेश में 14 पर्यटन व तीर्थ स्‍थलों पर टूर‍िस्‍ट और दर्शनार्थ‍ियों को रोप-वे की सुव‍िधा प्रदान करने जा रही है। रोप-वे प्रोजेक्‍ट का पूरा खर्चा केंद्र सरकार देगी। रोप-वे का संचालन सरकार प्रायवेट, पब्‍ल‍िक, पार्टनर्श‍िप के तहत करने का प्‍लान है। रोप-वे न‍िर्माण के ल‍िए सरकार ने तकनीक‍ि एजेंस‍ियों से सर्वे करा ल‍िए हैं। जल्‍द ही प्रोजेक्‍ट को हरीझंडी म‍िलने के बाद अमल में लाया जाएगा। प्रशासन‍िक सूत्रों के अनुसार नेशनल हाईवेज लॉज‍िस्‍ट‍िक्‍स मैनेजमेंट ल‍िम‍िटेड ने रोप-वे की लोकेशन तय कर दी हैं।

ओरछा में टू-वे कनेक्‍ट‍िव‍िटी रोप-वे बनेंगे

जानकारी अनुसार सरकार ने टूर‍िस्‍टों के आवागमन और सडक पर बढ रहे वाहनों के दबाव को कम करने व पर्यटकों को सुव‍िधा प्रदान करने के ल‍िए यह प्‍लान बनाया है। इसमें टूर‍िस्‍टो को सीधे धार्म‍िक और पर्यटन स्‍थल तक पहुंचाने के ल‍िए रोप-वे काम करेंगे। ओरछा में श्रीराम राजा में टू-वे कनेक्‍टिव‍िटी झांसी रोड तक बनेगा। इसी प्रकार खजुराहो में रनेह फॉल से केन घड‍ियाल र‍िवर बैंक तक रोप-वे बनाया जाना प्रस्‍ताव‍ित है।

