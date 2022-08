MP: नेपाल की धरती पर उसकी टीम को दी शिकस्त, कबड्डी में निवाड़ी की टीम झटक लाई गोल्डन ट्राॅफी

Madhya Pradesh

सागर, 29 अगस्त। नेपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में बुंदेलखंड के खिलाड़ियों ने जीत का परचम लहराया है। बीते हफ्ते नेपाल में कबड्डी के अंतरराष्ट्रीय मुकाबले का आयोजन किया गया था। इसमें निवाड़ी की टीम का चयन हुआ था। टीम में शामिल सदस्यों ने अलग-अलग राउंड में टीमों को परास्त कर फाइनल मुकाबले में जगह बनाई थी। फाइनल में भारत और नेपाल की टीम के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें निवाड़ी की टीम ने नेपाल की धरती पर उसी की टीम को पटखनी देकर गोल्डन ट्राॅफी पर कब्जा जमा लिया।

In the international Kabaddi competition held on Nepal soil in the past, the team of Niwari district of Bundelkhand defeated the team of Nepal and won the trophy by winning the final match. The team has brought laurels to the name of MP and the country including Niwari.