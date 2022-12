Panna Tiger Reserve: जंगल सफारी पर निकले थे पर्यटक, रास्ते में शावकों को घुमा रही बाघिन से हो गया सामना

पन्ना टाइगर रिजर्व से अच्छी खबर सामने आई है। यहां बाघ परिवार के सदस्यों में वृद्धि हुई हैं। यहां तीन बाघों की मौत के बाद चार नए मेहमानों के जन्म लेने की खबरें भी सामने आई हैं। बाघिन पी-141 दो शावकों संग दिखी है।

Panna Tiger Reserve: साल 2022 जाते-जाते मप्र के पन्ना टाइगर रिजर्व से राहत भरी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां बाघिन पी-141 अपने दो नन्हें शावकों के साथ देखी गई है। मार्निंग सफारी के दौरान नदी के किनारे चट्टानों पर बाघिन टहलते हुए तो दोनों शावक अठखे​लियां करते नजर आ रहे हैं। पर्यटक इनको देखकर काफी रोमांचित भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीते छह महीनों में टाइगर रिजर्व में तीन बाघों की मौत की घटनाओं के बाद शावकों के साथ पी-141 के तस्वीरें प्रबंधन के लिए राहत दे रही हैं।

Good news has emerged from Panna Tiger Reserve. There has been an increase in the members of the tiger family. There have also been reports of birth of four new guests after the death of three tigers. Tigress P-141 seen with two cubs.