Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 4 अक्टूबर। नवरात्र को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में पूजा, पाठ, माता की आराधना व मातारानी को प्रसन्न करने के लिए अलग-अलग विधि-विधान व परंपराए हैं। मप्र, छत्तसीगढ से लेकर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आज भीं शेर नृत्य की सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है। इसमें दुर्गा पंडालों में माता के सामने बच्चे और युवा शेर बनकर नृत्य करके मातारानी को प्रसन्न करने के जतन करते नजर आते है। माना जाता है मातारानी शेर की सवारी करती हैं, इसलिए शेर नृत्य से माता को जल्दी प्रसन्न किया जा सकता हैं। बुंदेलखंड के लगभग सभी जिलों में शारदीय नवरात्र की अष्टमी व नवमी को शेर नृत्य किया जाता है।



नवरात्र 2022: मां दुर्गा के सामने नाचते हैं दर्जनों ‘शेर', मनौती पूरी करने करते हैं नृत्य

Sagar: तालाब से खेत में पहुंचा मगरमच्छ, रस्सियों से जकड़कर नदी में छोड़ा

English summary

In the Bundelkhand region during Navratri, there is a dance of 'Lions' in Durga pandals. In order to fulfill the mother's request and keep the promise given, the children and young lions become lions by dressing up like tigers, wearing masks. On Ashtami-Navmi Tithi, they dance to the beat of drums and traditional musical instruments. The way of dancing is also very different.