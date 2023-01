Nauradehi: बाघों के घर में 'पक्षियों' का 'संसार' खोज रहे छह राज्यों के विशेषज्ञ

Nauradehi Sanctuary में इन दिनों पक्षियों, वनस्पतियों का सर्वे चल रहा है। इसके लिए देश के​ विभिन्न राज्यों से विशेषज्ञ आए हैं। इनमें असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक सहित मप्र से लोग शामिल हैं।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Nauradehi Sanctuary में विशेष योगदान देने वाले मप्र के सागर जिले में नौरादेही अभयारण्य में बाघ परिवार में 12 सदस्य हो गए हैं। बाघों के अलावा भी इस वन्य प्राणी अभयारण्य में हजारों प्रजाति के पशु-पक्षी, वन्यजीव, वनस्पतियां व जलीय प्रजातियां मौजूद हैं। इनका अध्ययन करने के लिए मप्र सहित देश के छह राज्यों से चुनिंदा 22 विशेषज्ञों की टीमें आई हैं। टीमों ने पहले दिन यहां तालाबों के पास पक्षियों पर अध्ययन किया है। इसमें 4 अलग-अलग प्रजाति के नीलकंठ को दर्ज किया गया है।

नौरादेही अभयारण्य में आधा दर्जन से अधिक तालाबों के बीच पक्षी सर्वे चल रहा है। मप्र सहित असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक से आए जैव विविधता प्रेमी, विशेषज्ञ वन विभाग की टीम के साथ चुनिंदा 11 स्थानों पर बर्ड सर्वे कर रहे हैं। ये दल पक्षियों की प्रजातियों के साथ ही जैव विविधता, वन्यजीव और वनस्पति का भी अध्ययन कर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इस बार खास बात यह है कि इस अभियान में केवल पक्षी नहीं जैव विविधता, नजर आने वाले वन्यजीव और वनस्पति का भी अध्ययन किया जा रहा है। ये वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, वन्यजीवन पर अध्ययन कर रहे छात्र और वनकर्मी तीन दिन तक सर्वे कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगें। अभयारण्य की मोहली, जमरासी, जगतराई, बरपानी, नौरादेही, सिलकुही, सर्रा, रमपुरा, उन्हारीखेड़ा और आमापानी बर्ड ट्रेल में पक्षियों की प्रजाति, उनकी संख्या और आदत-व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है।

पहले दिन अभयारण्य में पक्षी नजर आए

नौरादेही अभयारण्य में पहले दिन के सर्वे में लिटिल ग्रेब, ग्रेट इग्रेट, लिटिल इग्रेट, इंडियन कार्मोरेंट, रूडी शेल्डक, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, सारस क्रेन, पेंटेड स्टॉर्क, लिटिल इग्रेट, क्रिस्टेड, सेरपेंट ईगल, इंडियन वल्चर, इज्पिशियन वल्चर, जंगल आउल, स्पॉटेड आउल, यूरेशियन केस्ट्रल, पेंटेड फें्रकोलिन, ओरियेंटल टर्टल डव, यलो फुटेड पीजन, ओरियेंटल मेगपी रॉबिन, ब्राउन शिरिक, रोजी स्टरलिंग, वॉइट-ब्राउड वगटिल, ग्रे वगटिल, ब्राउन हेडेड बारबेट, प्लम हेडेड पेराकिट, ग्रीनिश वारबलर, स्मॉल मिनवेट पक्षी नजर आए हैं।

English summary

These days the survey of birds and flora is going on in Nauradehi Sanctuary. For this, experts have come from different states of the country. These include people from Madhya Pradesh including Assam, Chhattisgarh, Maharashtra, Rajasthan, Karnataka.