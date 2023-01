MP Weather Update: संक्रांति पर फिर लौटी ठंड, पहाड़ों की रानी पचमढ़ी में शानदार मौसम

मप्र में बर्फीली हवाओं के असर से ठंड ने यू टर्न लिया है। बीते एक हफ्ते से कड़ाके की ठंड और शीतलहर से राहत के बाद बुंदेलखंड, महाकौशल, मालवा और विंध्य इलाके में एक बार फिर हाड़कंपाने वाली ठंड बढ़ गई है।

MP Weather Update:जनवरी 2023 में कई सालों बाद इतनी ठंड तेज और लंबे समय तक ठंड पड़ रही है। मप्र में छतरपुर जिले के नौगांव ने तो बीते दिनों ठंड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यहां पारा माइनस में पहुंच गया था। यह अब तक का इस इलाके का रिकॉर्ड तोड़ न्यूनतम तापमान रहा है। इधर करीब एक हफ्ते की राहत के बाद ठंड का एक और दौर शुरू हो गया है। संक्रांति पर पहाड़ों से बर्फीली हवाओं से उतरी ठंड जमकर ठिठुरा रही है। पारा एक बार फिर तेजी से नीचे लुढ़कना शुरू हो गया हैं। बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में पारे ने करीब 7 डिग्री का गोता लगाया है।

पचमढ़ी में पारा पहली दफा 3.4 डिग्री पर पहुंचा

मप्र में पहाड़ों की रानी के नाम से पहचाना जाने वाला हिल स्टेशन पचमढ़ी में बीते 24 घंटे में पारा करीब 3.4 डिग्री लुढ़ककर पहली दफा 3.2 डिग्री पहुंच गया है। पचमढ़ी में इस साल ठंड का जोर हिल स्टेशन होने के बावजूद कम रहा है। हालंकि यहां धुंध, कोहरे और ठिठुरन वाली ठंड ने मौसम सर्द बनाया हुआ है। यहां बड़ी संख्या में सैलानी प्राकृतिक नजारों का आनंद उठाने पहुंच रहे हैं।

मप्र के शहरों में ठंड का हाल

- पचमढ़ी - 3.4 डिग्री सेल्सियस

- राजगढ़ - 3.5

- गुना - 4.6

- दतिया - 5.0

- ग्वालियर - 5.1

- रायसेन - 5.8

- उमरिया - 6.4

- धार - 6.8

- सागर - 7.0

- भोपाल - 7.0

- इंदौर - 8.2

- उज्जैन - 8.8

- जबलपुर - 8.8

- मलांजखंड - 8.6

- बैतूल - 9.0

- खजुराहो - 9.0

- नौगांव - 9.2

- दमोह - 9.6

- खरगोन - 9.8

