नौरादेही के वीवीआईपी 'टाइगर्स', मिली हाई सिक्योरिटी, हर 'टाइगर' पर श्रमिक गार्ड तैनात

पन्ना टाइगर रिजर्व में दो बाघों के​ शिकार के बाद सागर के नौरादेही अभयारण्य में बाघों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जंगल के अंदर झोपड़ीनुमा छोटे—छोटे कैंप बनाकर यहां 24 घंटे सुरक्षागार्ड तैनात किए गए हैं।

Nauradehi Sanctuary: पन्ना टाइगर रिजर्व में दो बाघों के शिकार के बाद नौरादेही के 12 बाघों को हाई सिक्योरिटी दी गई है। करीब 100 से अधिक श्रमिक व वन अमला टाइगर परिवार को सुरक्षा दिए हैं। पहली बाघिन राधा व उसके चार शावकों के एक-एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। 500 मीटर के दायरे में दो गार्ड 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं। अभयारण्य के नौरादेही और सिंगपुर रेंज इन बाघों की टेरेटरी बनी हैं। घने जंगल में जगह-जगह झोपड़ी बनाकर सुरक्षाकर्मी इनको सुरक्षा दे रहे हैं।

After the poaching of two tigers in Panna Tiger Reserve, the security of tigers has been increased in Sagar's Nauradehi Sanctuary. 24-hour security guards have been deployed here by making small hut-like camps inside the forest.