MP Weather Update: कड़ाके की ठंड का दौर शुरु, नौगांव—ग्वालियर में 4 डिग्री पारा

उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद अब उत्तरी हवाएं मैदानी इलाकों को कंपकका रही है। क्रिसमस से मौसम ने पलटी खाई और एकदम से रात का तापमान नीचे लुढ़क गया है। नए साल पर मप्र में जोरदार ठंड से दो-चार होना पड़ेगा।

MP weather update: साल के आखिरी सप्ताह का पहला दिन कड़ाके की ठंड से शुरु हुआ है। क्रिसमस के बाद दूसरे दिन सोमवार को मप्र के तीन जिलो में पारा 4 डिग्री पर आ गया है। बुंदेलखंड और ग्वालियर इलाके में हल्के बादल और कोहरे का दिनभर असर बना रहा। प्रदेश में सबसे कम तापमान ग्वालियर और नौगांव में 4 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल पर पूरे प्रदेश में हाड़कपाने वाली सर्दी का असर देखने को मिलेगा।

मप्र मौसम विभाग से जारी मौसम अपडेट के अनुसार बीती रात ग्वालियर और छतरपुर के नौगांव में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। यह प्रदेश में सबसे कम है। इसके अलावा दतिया में 4.9 तो खजुराहो में 7.6 डिग्री तापमान रहा। इन शहरों में तड़के से लेकर दोपहर तक धुंध और कोहरे जैसा माहौल रहा। दृश्यता भी काफी कम रही। दतिया और ग्वालियर में दृश्यता एक किलोमीटर तक थी। बता दें कि बीते दो दिन में मौसम ने एकदम से पलटी खाई है और पारा तेजी से नीचे आया है।

उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं का जोर

मौसम के जानकार गोविंद राय के अनुसार दिसंबर के आखिरी सप्ताह में उत्तर भारत में पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी का दौर रहेगा। वर्तमान में उत्तरी हवाओं के कारण ही बुंदेलखंड, चंबल, ग्वालियर सहित अन्य इलाके ठिठुर रहे हैं। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ठंड का जोर बढ़ेगा। कोहरा और धुंध की स्थिति बनेगी तथा प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है।

हिल स्टेशन पचमढ़ी और सागर में बराबर ठंड

मप्र के हिल स्टेशन पचमढ़ी में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, हालांकि इस बार मप्र के पहाड़ी इलाकों की अपेक्षा मप्र के मैदानी इलाकों में ठंड का असर ज्यादा है। बता दें कि पचमढ़ी में बीती रात न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री था, जबकि सागर में न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री दर्ज किया गया है। इस हिसाब से कहा जाए तो नौगांव-ग्वालियर में पचमढ़ी से तीन गुना अधिक ठंड पड़ रही हैं।

