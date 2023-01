'नौगांव' में क्यों पड़ रही भीषण ठंड? दो दिन से देश का सबसे ठंडा शहर

मप्र के नौगांव और उमरिया ठंड के मामले में ​रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। माइनस डिग्री तापमान के साथ नौगांव तो जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर को पीछे छोड़ चुका है। भीषण ठंड से इलाके में लोगों की हालत खराब हो रही है।

MP Weather Update: मप्र के नौगांव, उम​रिया में रिकॉर्ड तोड़, भीषण ठंड पड़ रही है। लोग हलाकान हैं और सुबह 9 बजे तक शहर में कर्फ्यू जैसी हालत बनी रहती हैं। नौगांव तो देश के सबसे ठंडे मैदानी इलाकों में टॉप पर बना हुआ है। बीते रोज माइनस -1 डिग्री के साथ तो सोमवार को 1.5 डिग्री के साथ पहले नंबर पर नाम दर्ज कराया। लगातार दो दिन तक ठंडे शहर के रुप में उमरिया का देश में चौथा नंबर है। कुल 22 शहरों में बीती रात पारा 4 डिग्री से कम दर्ज किया गया। इसमें मप्र के 5 शहर शामिल हैं।

मौसम विशेषज्ञ शैलेंद्र नायक द्वारा दी गई जानकारी मप्र के छतरपुर, रीवा, उमरिया एवं जबलपुर, बालाघाट, दतिया बैतूल जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहा है। न्यूनतम तापमानों में कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया। न्यूनतम तापमान शहडोल संभाग में सामान्य से विशेष रूप से कम, उज्जैन एवं इंदौर संभागों में सामान्य से कम तथा शेष संभागों सामान्य रहे। भारत के मैदानी इलाकों में मध्यप्रदेश का नौगांव 1.5 सेल्शियस सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। भारत के मैदानी इलाकों के 22 शहरों में 1.5 से 4 डिग्री सेल्शियस न्यूनतम तापमान दर्ज किए हैं। इसमें पूर्वी मध्यप्रदेश का नौगांव पहले, उमरिया चौथे, रीवा 9वें, दतिया 17वें स्थान, एवं मलांजखण्ड 18वें स्थान पर रहा।

अगले 24 घंटे में महज 2 से 4 डिग्री का अंतर रहेगा

मौसम विशेषज्ञ शैलेंद्र नायक के अनुसार 10 जनवरी की रात से ताजा पश्चिमी विक्षोभ के आने के कारण 24 घंटे के बाद उत्तर पश्चिम भारत में 2-4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। इससे फलस्वरूप आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिम मध्यप्रदेश में तथा आगामी 48 घंटों के दौरान पूर्वी मध्यप्रदेश में कहीं-कहीं शीतलहर की स्थिति जारी रहने की संभावना है। इसके बाद शीतलहर का जोर कम हो जाएगा। हालांकि यह तय है कि अगले दो दिन प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है।

