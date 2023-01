MP Weather Update: पचमढ़ी से ज्यादा ठंडे 15 शहर, नौगांव, दतिया, राजगढ़, ग्वालियर में पारा 2 डिग्री

बुंदेलखंड सहित पूरे प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दूसरा दौर चल रहा है। छतरपुर जिले के नौगांव में रात का पारा 7 ​डिग्री लुढ़क गया सोमवार सुबह 2.5 दर्ज किया गया आ गया। प्रदेश के 15 शहर हिल स्टेशन पचमढ़ी से ज्यादा ठंडे हैं।

MP Weather Update: खून जमा देने वाली सर्दी, पहाड़ों से मैदानी इलाकों की तरफ उतरती बर्फीली हवाएं, गलन वाली ठंड मध्य प्रदेश को खूब ठिठुरा रही हैं। संक्रांति बीत जाने के बाद भी रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। लोग ठंड से हलाकान हैं। ठंड का आलम ऐसा है कि प्रदेश के दतिया, राजगढ़, नौगांव ग्वालियर में रात का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री के आसपास है। प्रदेश के 15 शहरों में हिल स्टेशन पचमढ़ी से ज्यादा ठंड पड़ रही है। 10 शहरों में 5 डिग्री से नीचे तापमान है।

मप्र के नौगांव रीवा और खजुराहो बीते 24 घंटे में रात के तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में इन शहरों में 6 से 7 डिग्री तक न्यूनतम पारा नीचे लुढ़क गया। सबसे ज्यादा गिरावट नौगांव में 7 डिग्री दर्ज की गई है। सोमवार को दतिया 2.1 डिग्री के साथ सबसे ठंडा, राजगढ़ 2.3, नौगांव 2.5 और ग्वालियर 2.5 डिग्री के साथ सबसे ठंडे शहर रहे। यहां तेज शीतलहर चल रही हैं। दिन में भी धूप बर्फीली हवाओं के कारण कोल्ड-डे बताया जा रहा है।

पहाड़ों की रानी पचमढ़ी से ठंडे हैं 15 शहर

मप्र में पहाड़ों की रानी व हिल स्टेशन पचमढ़ी में माना जाताा है ​सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है,लेकिन ठंड के इसी सीजन में दो दिन को छोड़कर बाकी समय प्रदेश के अन्य इलाके पचमढ़ी से ज्यादा ठंडे रहे हैं। सोमवार को मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मप्र के 15 शहरों में पचमढ़ी से ज्यादा ठंड पड़ रही है।

इन तीन शहरों में गिरा सबसे ज्यादा पारा

नौगांव 6.7

रीवा 6.6

खजुराहो 5.5

मप्र के 20 सबसे ठंडे शहर

1- दतिया 2.1

2- राजगढ़ 2.3

3- नौगांव 2.5

4- ग्वालियर 2.5

5- खजुराहो 3.5

6- उमरिया 4.0

7- रायसेन 4.2

8- गुना 4.4

9- रीवा 4.6

10- रतलाम 5.0

11- उज्जैन 6.0

12- सागर 6.0

13- दमोह 6.0

14- सतना 6.1

15- पचमढ़ी 6.2

16- धार 6.5

17- भोपाल 7.0

18- मलांजखंड 7.2

19- सीधी 7.6

20- इंदौर 8.8

English summary

The second round of severe winter is going on in the entire state including Bundelkhand. In Chhatarpur district's Naogaon, the night's temperature dropped by 7 degrees and on Monday morning it was recorded at 2.5. 15 cities of the state are colder than the hill station Pachmarhi.