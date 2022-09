Sagar: मंत्री भार्गव के विस क्षेत्र रहली में चांदपुर समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र ब्लैक लिस्टेट

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 22 सितंबर। मप्र के अपनी गड़बड़ियों और मूंग घोटाले के लिए चर्चाओं में आए सागर जिले के चांदपुर स्थित मूंग समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र को गड़ड़ियों के बाद कलेक्टर दीपक आर्य ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। इस केंद्र के अधीन आने वाले किसानों को पास के खरीदी केंद्रों से जोड़ा जाएगा। मामले में जांच के बाद केंद्र प्रभारी पर कार्रवाई भी की जा सकती है। यह खरीदी केंद्र इसलिए चर्चाओं में आया था, क्योंकि यह क्षेत्र प्रदेश के कद्दावर मंत्री गोपाल भार्गव के विधानसभा क्षेत्र के अधीन आता है।

MP: फिरौती के लिए अपहरण, रकम नहीं मिली तो बोरे में बांधकर डैम के पास फेंका

English summary

The Chandpur Support Price Purchase Center, which has been hot for the last four days due to the purchase of substandard moong in MP, has finally been blacklisted. Moong scam was done here by the center operator. 1500 quintal moong was purchased here, while there is not much area in the area. On the other hand, moong kept in the godown was of substandard and garbage-soil. The collector has found discrepancies here in the investigation.