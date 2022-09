नवरात्रः पशु-पक्षियों के संरक्षण की थीम पर मां की प्रतिमाएं, सामाजिक संदेश के साथ विराजेंगी

Madhya Pradesh

सागर, 22 सितंबर। नवरात्र के लिए जोर-शोर से तैयारियां शुरु हो गई हैं। माता के स्वागत के शहर और दुर्गा पंडालों को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। इधर जगत-जननी की प्रतिमाओं को अंतिम रुप देने में तन्मयता से जुड़े हुए हैं। सबसे खास बात इस बार जो प्रमुख प्रतिमाएं तैयार की गई हैं, उनके लिए पर्यावरण और पशु-पक्षियों के संरक्षण की थीम पर प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। इनमें मातारानी, भगवान भोलेनाथ, उनके साथ गणों के रुप में तैयार प्रतिमाओं को तितली, गौरेया, मोर, तोता, गिरगिट, नंदी सहित अन्य प्राणियों को प्रतिमाओं के साथ तैयार किया गया है।

Idols related to the incarnations of Jagat Janani Maa Bhavani, Durga, Ambe, Sherawali, Mahakali, Gauri will be enshrined in Durga pandals. This year the sculptors have prepared the statues of Mata on a new theme. In this, the theme of protection and protection of animals and birds and animals has been included with the incarnations of Mother.