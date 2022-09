MP: अब सरकारी गेस्ट-रेस्ट हाउस किराए पर मिलेंगे, PWD ने 40 गेस्ट हाउस पर्यटन विकास निगम को सौंपे

Madhya Pradesh

सागर, 6 सितम्बर। मप्र सरकार ने PWD विभाग के अधीन प्रदेश के सर्किट हाउस, गेस्ट व रेस्ट हाउस को मप्र पर्यटन विकास निगम को सौंपने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। पहले चरण में 40 गेस्ट और रेस्ट हाउस पर्यटन विकास निगम को सौंप दिए गए हैं। सबसे खास बात प्रदेश के PWD मंत्री गोपाल भार्गव के गृह व विधानसभा क्षेत्र रहली-गढ़ाकोटा के रहली और ढाना रेस्ट हाउस भी निगम को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। सौंपे गए रेस्ट हाउस में बुंदेलखंड के सागर, दमोह, छतरपुर के रेस्ट हाउस भी शामिल हैं।

Circuit houses, guest houses and rest houses under the PWD department in MP will now be available on rent to you soon! Because they are being handed over to the MP Tourism Development Corporation. In the first phase, 40 guest and rest houses have also been transferred to MP Tourism Department. Tourists can stay here by paying a fixed fee. The most important thing is that the department has also handed over the Rahli and Dhana Rest House of Rahli, the home area of ​​MP PWD Minister Gopal Bhargava.