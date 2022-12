MP news: जवान बेटे को मौत के घाट उतारने के बाद घर में ही गाड़ दिया, माँ ने 30 हजार में दी थी बदमाशों को सुपारी

मध्य प्रदेश राज्य के धार ज़िले में स्थित सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है जिसमे एक माँ ने अपने जवान बेटे की गाला दबाकर हत्या कर दी और लाश को घर में ही गाड़ दिया।

Madhya Pradesh

oi-Shivam Gaur

मध्य प्रदेश राज्य के धार ज़िले में स्थित सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है जिसमे एक माँ ने अपने जवान बेटे की गाला दबाकर हत्या कर दी और लाश को घर में ही गाड़ दिया। इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसने और उसके भाई ने 30 हजार रुपए में बदमाशों को भी शामिल किया था। इन्ही बदमाशों से बाद में मृतक की माँ और भाई ने लाश को बोरे में भरकर माही नदी पर बने डेम में फिकवा दिया। राजोद थाना पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए युवक की मां सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

माँ ने 3 लोगों के साथ मिलकर दबाया गाला

दरअसल, 22 अक्टूबर को राजोद थाना क्षेत्र के ग्राम लाबरिया के माही डेम में एक युवक पप्पू पिता शंकर निवासी ग्राम एहमद का शव प्लास्टिक के बोरे में मिला था। पुलिस तभी से इस मामले की जांच में जुटी हुई थी। इसी के चलते आज खुलासा करते हुए राजोद थाना प्रभारी रोहित कछावा ने बताया कि 16 अक्टूबर को रात करीब 10 बजे आरोपी विक्रम पिता मुकेश, सावन पिता मुन्नालाल, पूंजा पिता शंकर व युवक की मां गीताबाई ने युवक की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को घर के ही एक हिस्से में गाड़ दिया। लेकिन जल्द ही लाश से बदबू आने लगी। बदबू की दिक्कत के कारण आरोपियों को डर था कि आसपास के लोगों को शक हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक नई योजना बनाई और फिर उन्ही किराए के बदमशों के साथ मिलकर लाश को दुबारा निकाला और लाबरिया के माही नदी डैम में फेंक दिया।

30 हजार में हत्या और 10 हजार में ठिकाने लगाई लाश

यही नहीं लाश मिलने के बाद युवक के भाई ने पुलिस को गुमराह भी किया लेकिन युवक के मोबाइल की लोकेसन के आधार पर पुलिस आरोपियो तक पहुंची ही गई। टीआई कछावा के अनुसार मृतक युवक शराब पीकर अपनी मां को तंग करता था, इसी वजह से युवक की मां और युवक के भाई ने 30 हजार रुपये देकर युवक की हत्या करवा दी। इसी दौरान जब बात शव को निकलकर नदी में फेंकने की आई तो किराए के बदमाशों ने और पैसों की डिमांड रख दी। उसके बाद इन लोगों ने 10 हजार रुपये अलग से भी दिए थे। फ़िलहाल पुलिस ने युवक की मां सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनपर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

MP : सांवेर को मिली सौगात, सरकारी कॉलेज में छात्रों को मिलेंगी ये सुविधाएं

English summary

MP news After killing the young son he buried him in the house the mother had given 30 thousand to goons