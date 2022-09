MP: मोदी के मंत्री की गांधीगिरी, हाॅफपेंट पहनकर तालाब के गंदे पानी में उतरे, निकालने लगे कचरा

Madhya Pradesh

सागर, 2 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मंत्री इन दिनों हाॅफपेंट-टीशर्ट पहनकर सुबह-सुबह गांधीगिरी करते दिख रहे हैं। वे तालाब के गंदे, बदबूदार पानी में उतरकर उसे साफ कर रहे हैं। मंत्री के साथ तालाब सफाई में कई सारे समाजसेवी और आमजन भी जुडे़ नजर आ रहे हैं। यह तस्वीरें मप्र के जिला मुख्यालय की हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्यमं़त्री दमोह लोकसभा से सांसद हैं। वे यहां जलस्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए व्यक्तिगत रुप से प्रयासरत हैं।

English summary

PM Modi's minister Prahlad Patel is seen cleaning the pond after getting into the dirty water of the pond in Damoh. Along with them, dozens of local women and men are also diligently engaged in this cleaning work. Regardless of the foul smelling water of the pond, Minister Patel and his comrades drag the filth of the pond to the shore and throw it out with their hands in tassels. Even before this, Patel has got the ponds cleaned in the same way.