सागर, 17 जुलाई। मप्र के बुंदेलखंड में जनता ने कुछ जगह भाजपा की झोली में ऐत‍िहास‍िक जीत डाली है तो अध‍िकांश जगह कांग्रेस और भाजपा दोनों का ही खेल ब‍िगाड़ द‍िया है। बहुमत से दूर दोनों प्रमुख पार्ट‍ियों को न‍िकायों में "नगर सरकार" की बजाय "ख‍िचड़ी सरकारें" बनना तय माना जा रहा है। यहां न‍िर्दलीय प्रत्‍याश‍ियों की खासी भूम‍िका रहेगी।

बुंदेलखंड के संभागीय मुख्‍यालय सागर नगर न‍िगम में भाजपा को ऐत‍िहास‍िक जीत म‍िली है। इनके अलावा ज‍िले में मकरोन‍िया, रहली नगर पल‍िका व शाहपुर, सुरखी और ब‍िलहरा में भाजपा को स्‍पष्‍ट बहुमत म‍िल गया है। छतरपुर ज‍िला मुख्‍यालय की नगर पाल‍िका में भी भाजपा को बहुमत म‍िल गया है, लेक‍िन यहां बाकी न‍िकायों में भाजपा और कांग्रेस बहुत से काफी प‍िछड गए हैं। इसी तरह पडोसी ज‍िले दमोह, न‍िवाडी और टीकमगढ की जनता ने भी खेल ब‍िगाड द‍िया है। यहां अध‍िकांश न‍िकायों में भाजपा-कांग्रेस सह‍ित अन्‍य कोई भी नगर सरकार बनाने के आंकडे से दूर है, न‍िर्दल‍ियों के सपोर्ट से ही "ख‍िचडी सरकार" बन पाएगी।

संभाग के ज‍िलों में चुनाव व जीत-हार पर एक नजर

सागर ज‍िले में नगर न‍िगम में भाजपा की महापौर, 48 में से भाजपा के 40 पार्षद जीतकर आ चुके हैं। कांग्रेस के खाते में महज 5 व एक न‍िर्दलीय पार्षद जीता है। मकरोन‍िया नगर पाल‍िका में 16 में से 10 भाजपा, 5 कांग्रेस व एक न‍िर्दलीय पार्षद जीता है। इसी प्रकार सुरखी रहली और शाहपुर में भाजपा पूर्ण बहुमत में है।

दमोह नगर पाल‍िका में टीएसएम ने खेल ब‍िगाड़ा

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के लोकसभा क्षेत्र दमोह ज‍िला मुख्‍यालय पर भाजपा की काफी क‍िरक‍िरी हो रही है। यहां भाजपा के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे स‍िद्धार्थ मलैया ने भाजपा से बगावत कर अपने समर्थकों को न‍िर्दलीय उतारा था। नतीजा न कांग्रेस, भाजपा और टीएसएम तीनों खाली हाथ रह गए। दरअसल दमो नपा में 39 पार्षद पद हैं। इनमें से बीजेपी की झोली में महज 14, कांग्रेस के खाते में 17 व टीएसएम के खाते में 5 वार्ड आए हैं। 2 न‍िर्दलीय व एक सीट बसपा ने झटक ली है। यही हाल पथर‍िया नगर पर‍िषद में भी रहा है। यहां 15 पार्षद पद में से भाजपा को 4, कांग्रेस को 7 बीएसपी को 3 और न‍िर्दलीय को 1 सीट म‍िली है।

भाजपा ने छतरपुर नपा बचाई, लेक‍िन बाकी हाथ से न‍िकल गईं

भाजपा ने छतरपुर नगर पाल‍िका में तो बहुत हास‍िल कर ल‍िया, लेक‍िन राजनगर, हरपालपुर, खजुराहो हाथ से न‍िकल गईं। यहां अध्‍यक्ष बनाने के ल‍िए भाजपा को न‍िर्दलि‍यों को साधना पडेगा। हरपालपुर और राजनगर में में कांग्रेस और न‍िर्दलीय म‍िलकर अध्‍यक्ष चुनने की स्‍थ‍ित‍ि में हैं। खजुराहो में यद‍ि न‍िर्दल‍ियों ने कांग्रेस से हाथ म‍िला ल‍िया तो वे अपना अध्‍यक्ष बनाने की स्‍थ‍ित‍ि में पहुंच जाएंगे।

न‍िवाड़ी ज‍िले की ओरछा में आप ने खाता खोल ल‍िया

बुंदेलखंड के न‍िवाडी ज‍िले में आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोल ल‍िया है। यहां नगर परिषद चुनाव में 15 सीटों में भाजपा को 6 आप को 1 व कांग्रेस को 3 सीटें म‍िली हैं। देर शाम तक यहां बाकी सीटों के पर‍िणाम रोके गए थे। इसी प्रकार तरीचरकलां पर‍िषद में न‍िर्दलीयों का बहुत हो गया है। न‍िर्दलि‍यों को यहां 8 सीटें म‍िली हैं, जबक‍ि बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 3 सीट म‍िल सकी हैं। बलदेवगढ में भाजपा को 7, कांग्रेस को 4 व न‍िर्दलीय 4 सीटों पर जीतकर आए हैं।

English summary

In Bundelkhand of MP, people have won a historic victory in some places in the bag of BJP and in most places they have spoiled the game of both Congress and BJP. Both the major parties, away from the majority, are believed to be set to become "khichdi sarkars" instead of "city government" in the bodies. Independent candidates will play a significant role here.