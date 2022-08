हैवनियत : सनकी आशिक ने बनाया शादी का दबाव, इनकार करने पर काट दिया गला

Madhya Pradesh

oi-Jyoti Bhaskar

खंडवा (मध्य प्रदेश), 30 अगस्त : मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर सनकी शख्स ने युवती का गला काट दिया। बच्ची का ऑपरेशन कर दिया गया है लेकिन उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। खंडवा के पुलिस अधीक्षक (SP) सिविल लाइंस विवेक सिंह ने बताया, आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन पुलिस लगातार तलाश कर रही है।

एसपी सिविल लाइंस विवेक सिंह ने बताया, लड़की और लड़का दोनों एक ही समुदाय के हैं। लड़के ने लड़की पर उससे शादी करने के लिए दबाव डाला और उसके ना कहने पर उस पर जानलेवा हमला किया।

Madhya Pradesh | The girl & the boy are both from the same community. The boy pressurized the girl to marry him & conducted a lethal attack on her after she said no: Vivek Singh, SP Civil Lines, Khandwa