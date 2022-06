Madhya Pradesh

सागर, 28 जून। भाजपा ने सागर न‍िगम में कांग्रेस के चाणक्‍य माने जाने वाले सबसे उम्रदराज पार्षद अजय परमार को भी अपनी तरफ कर ल‍िया। परमार का नाम मंत्र‍ियों के साथ भाजपा में जाने को लेकर नाम उछलता रहा है, लेकिन सत्‍तापक्ष को आख‍िरकार बीते रोज सफलता म‍िल ही गई। उन्‍हें सीएम के मंच पर भाजपा में शाम‍िल करने की घोषणा की गई है।

सागर कांग्रेस में सबसे उम्रदराज और वर‍िष्‍ठ नेताओं में ग‍िने जाने वाले अजय परमार कल सीएम श‍िवराज के सामने भाजपा में शाम‍िल हो गए। परमार नगर न‍िगम बनने के बाद सबसे पहली पर‍िषद में 1983 में पार्षद बने थे। उसके बाद वे 4 दफा पार्षद रहे और न‍िगम व‍िध‍ि व कानूनी दावं-पेंच में माह‍िर माने जाते हैं। बीती न‍िगम पर‍िषद में बतौर नेता प्रत‍िपक्ष चाणक्‍य की तरह उन्‍होंने भूम‍िका न‍िभाई थी। हालांकि इस दफा वे स्‍वास्‍थ्‍यगत कारणों से चुनाव नहीं लड रहे थे, लेक‍िन कांग्रेस उनके मार्गदर्शन और अनुभव का लाभ जरुर लेती।

महापौर और आयुक्‍त भी बगलें झांकते थे

अजय परमार बीती न‍िगम पर‍िषद में जब भी अपने दस्‍तावेज और फाइलें लेकर न‍िगम पर‍िषद की बैठक में आते थे, सत्‍तापढ की धडकने बढ जाती थी। क‍िसी भी परिषद की बैठक में ऐसा नहीं हुआ जब परमार ने महापौर, सत्‍तापक्ष को न घेरा हो, कई दफा तो आईएस आयुक्‍त तक उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे। कांग्रेस में ज‍ितना उनका सम्‍मान था, उतना ही सम्‍मान भाजपा के पार्षद भी करते थे, अब परमान भाजपा के हो गए हैं।

The BJP also took Ajay Parmar, the oldest councilor considered as Chanakya of Congress in Sagar Nigam. The name of Parmar has been cropping up for joining the BJP along with the ministers, but the ruling party finally got success last day. He has been announced to join BJP on CM's platform.