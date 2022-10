Pnna: गृहलक्ष्मी बनी धनलक्ष्मी, 40 लाख का हीरा मिला, किस्मत ने पति को बनाया लखपति

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 5 अक्टूबर। (The housewife got a diamond worth 40 lakhs) मप्र के पन्ना में इन दिनों मानो हीरों की बारिश हो रही हो। सितंबर महीने से लेकर अक्टूबर के शुरुआती दिनों में साल में सबसे ज्यादा हीरे मिले है। इधर नोयडा के एक व्यक्ति ने पहले खुद के नाम पर खदान ली। हीरे नहीं मिले तो पत्नी के नाम से खदान लगाई एक साल में उसे 7 हीरे मिल चुके हैं। बीते रोज जो हीरा जमा कराया गया है व अकेला ही 40 से 50 लाख अनुमानित कीमत का होगा। उनकी पत्नी गृहलक्ष्मी से धनलक्ष्मी बन गई हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले एक ही व्यक्ति को छह हीरे एक खदान में मिले थे। एक दिन में 10 हीरे जमा कराए गए थे।

चमत्कारः नर्मदा में डूबीं बुजुर्ग, दिन-रात लहरों से किया संघर्ष, 18 घंटे बाद जीवित लौट आईं

English summary

Dhanalakshmi along with wife Grihalakshmi has proved to be a man looking for diamonds by setting up a mine in Panna. Since taking the mine in the name of his wife, he has got 7 diamonds. A diamond worth about Rs 40 lakh was found last day. The land of Panna is kind these days and it is raining diamonds. The highest number of diamonds of the year have been found since September.