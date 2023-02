राज्यपाल ने 6वीं सदी के सूर्य मंदिर में दर्शन किए, बोले: पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करें

राज्यपाल मंगू भाई पटेल रविवार को ​एतिहासिक व 6वीं शताब्दी के सूर्य मंदिर मे पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने गर्भगृह में कुछ समय बिताने के बाद वे मंदिर परिसर में शिल्पकला और नक्काशी देखकर तारीफ करते नजर आए।

Madhya Pradesh के राज्यपाल मंगू भाई पटेल रविवार को टीकमगढ़ पहुंचे थे। वे यहां मड़खेरा में भगवान सूर्य के पुरातन और एतिहासिक व पुरातन सूर्य मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने यहां काफी समय बिताया और मंदिर का एक-एक कोने का बारीकि से मुआयना कर शिल्पकला को निहारा। यहां से वे शिवराजपुरा पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल हुए स्कूली बच्चों से संवाद किया।

Governor Mangu Bhai Patel शनिवार शाम को दो दिवसीय दौरे पर टीकमगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने पहले दिन पीजी कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक समारोह और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रविवार को ग्राम पंचायत शिवराजपुरा पहुंचे। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से बच्चों को बेहतर पोषण आहार के साथ अच्छे संस्कार देने की बात कही। इसके बाद संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में उन्होंने बेटी बचाओ का संदेश दिया। राज्यपाल ने कहा कि बेहतर समाज के निर्माण के लिए बच्चे और बच्चियों की संख्या बराबर होना जरूरी है। कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूह की ओर से हस्तशिल्प की कलाकृतियों के स्टाल लगाए गए थे, जहां उन्होंने अवलोकन कर कलाकारों की तारीफ की। मड़खेरा सूर्य मंदिर में उन्होंने मंदिर की नक्काशी देखकर सूर्य मंदिर व परिसर को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की बात जिला प्रशासन के अधिकारियों से कही।

गरीब के पीएम आवास में पहुंचे, यहां भोजन किया

पूर्व से तय कार्यक्रम के तहत राज्यपाल मड़खेरा में अरविंद यादव के निवास पर पहुंचे थे। अरविंद का मकान पीएम आवास योजना के तहत तैयार किया गया है। वह पीएम आवास हितग्राही हैं, इस कारण उन्होंने वहां समय गुजरा अरविंद के परिजनों व बच्चों संग बतियाये। राज्यपाल ने यहीं पर भोजन भी किया।

