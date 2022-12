Flashback 2022: अभेद किले बुंदेलखंड से कांग्रेस का सफाया, पार्षद प्रत्याशी तक नहीं मिल सके

मध्यभारत में कभी बुंदेलखंड कांग्रेस का अभेद गढ़ और किला कहलाता था, भाजपा को एक सीट निकालना भारी पड़ता था, लेकिन बीते दो दशक में इस अभेद गढ़ पर भाजपा का कब्जा हो गया है।

Flashback 2022: बुंदेलखंड और कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास में साल 2022 का नगरीय निकाय चुनाव हमेशा याद किया जाएगा। कारण कांग्रेस के सबसे बड़े गढ़ में उसकी जो दुर्गति हुई है, वह बीते 7 दशकों में कभी नहीं देखी गई। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के गढ़ के सारे मिथक टूट गए। सागर जिले में कुछ नगरीय निकाय तो ऐसे रहे जहां कांग्रेस का नाम लेने वाला तक नहीं बचा। भाजपा ने यहां ऐतिहासिक जीत का परचम लहराया है।

मप्र में साल 2015 के बाद करीब साढ़े छह साल बाद नगरीय निकाय चुनाव आयोजित किए गए थे। इसमें बुंदेलखंड इलाके खासतौर से सागर में कांग्रेस का अब तक सबसे खराब प्रदर्शन सामने आया। बात अगर नगर निगम की करें तो कुल 48 वार्डों में से 7 सीट ही कांग्रेस की झोली में आ सकी, 41 सीटें भाजपा ने जीत ली हैं। इधर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की विधानसभा खुरई जो कभी कांग्रेस का अभेद किला था, वहां कांगेस को खुरई, बरोदिया, बांदरी, माल​थौन में एक भी सीट नहीं मिली। यहां शत-प्रतिशत भाजपा काबिज हुई है। यह भाजपा के लिए ऐतिहासिक और गर्व का तो कांग्रेस के लिए काला अध्याय माना जाएगा।

सागर सहित बुंदेलखंड में नहीं बचा सशक्त नेतृत्व

बुंदेलखंड में कांग्रेस के पास कभी एक से बढ़कर एक धाकड़ और जनाधार वाले नेता हुआ करते थे। भाजपा को यहां पार्षद, नपा अध्यक्ष, विधायक पद का जीतने के लिए एड़ीचोटी का जोर लगाना पड़ता था, लेकिन अब हालात एकदम उलट-पटल गए हैं। अब कांग्रेस को यहां पार्षद पद तक के लिए प्रत्याशी नहीं मिल पाते। कई वार्ड व सीटों पर तो मजबूरी में लोगों की मान मनव्वल कर चुनाव लड़ाना पड़ता है या भाजपा के असंतुष्ठों को टिकट देना पड़ता है।

सागर में भाजपा-कांग्रेस की क्या रही थी स्थित

सागर नगर निगम कुल पार्षद सीट 48

- बीजेपी 41, कांग्रेस 7

- खुरई नगर पालिका कुल सीट 32

भाजपा 32, कांग्रेस 0.0

- मालथौन, बरोदिया, बांदरी कुल सीट 45

भाजपा- 45, कांग्रेस 0.0

- गढ़ाकोटा दमोह नगर पालिका शत-प्रतिशत भाजपा

English summary

In central India, Bundelkhand was once called an impregnable bastion and fort of the Congress, it was difficult for the BJP to win one seat, but in the last two decades this impregnable bastion has been captured by the BJP.