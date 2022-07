Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 17 जुलाई। मप्र के सागर में नगर निगम चुनाव में भाजपा की महापौर संगीता त‍िवारी की जीत के बाद कांग्रेस प्रत्‍याशी न‍िध‍ि सुनील जैन ने मतगणना स्‍थल पर संगीता डॉ सुशील त‍िवारी को जीतने की बधाई दी। इस मौके पर डॉ त‍िवारी ने पूर्व व‍िधायक सुनील जैन को कांग्रेस छोडकर भाजपा में आने का न्‍यौता दे द‍िया।

सुनील भाई आप भाजपा में आ जाओ, मैं कांग्रेस से भाजपा में आया था, आप देख लो, जैसे मैं आया था कांग्रेस से आज भाजपा ने मुझे सबकुछ दे द‍िया है। कांग्रेस में कुछ बचा नही है अब! यह बात सागर नगर न‍िगम में व‍िजयी भाजपा प्रत्‍याशी संगीता त‍िवारी के पत‍ि व भाजपा नेता डॉ सुशील त‍िवारी ने मतगणना स्‍थल पर खुलेआम हारी हुई प्रत्‍याशी न‍िध‍ि जैन और उनके पत‍ि सुनील जैन से कही। न‍िध‍ि और सुनील जैन उन्‍हें जीत की बधाइ्र देने पहुंचे थे। इसी दौरान डॉ त‍िवारी ने अप्रत्‍याश‍ित रुप से कांग्रेस नेता को सीधे सीधे भाजपा में आने का न्‍यौता दे डाला। कुछ समय के ल‍िए सुनील जैन असहज भी नजर आए, लेक‍िन चंद सेकंड में उन्‍होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आपका कहना अपनी जगह सही है, लेक‍िन कांग्रेस में सबकुछ है।

English summary

After the victory of BJP Mayor Sangeeta Tiwari, Congress candidate Nidhi Sunil Jain congratulated Sangeeta Dr. Sushil Tiwari for her victory at the counting site. On this occasion, Dr Tiwari invited former MLA Sunil Jain and his wife Nidhi Jain to leave Congress and join BJP.