धनतेरस पर पन्ना की धरती मेहरबान, किसानों को मिला 15 लाख का हीरा, बने लखपति

Panna News: भगवान कब प्रसन्न हो जाए, किस्मत कब मेहरबान हो जाए कहा नहीं जा सकता। पन्ना जिले के 8 किसान मित्रों ने डेढ़ महीने पहले जरुआपुर में हीरा खदान का पट्टा बनवाया था। उन्हें धनतेरस के एक दिन पहले ही करीब 15 लाख का हीरा मिल गया है। धनतेरस के ठीक एक दिन पहले यहां रत्गर्भा धरती ने इन्हें कीमती हीरा थमा दिया। दीपावली पर इनकी तकदीर ही पलट गई और किसान मालामाल हो गए।



On Dhanteras, luck was kind to the 8 poor of Panna. Exactly a day before here Ratgarbha Earth handed over a diamond worth Rs 15 lakh to him. Their fortune turned on Diwali and the farmers became rich.