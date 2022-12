क्रिकेटर पीयूष चावला ने सागर में मनाया जन्मदिन, नमन ओझा के साथ काटा केक

इंडियन क्रिकेटर पीयूष चावला और नमन ओझा शनिवार को सागर में मौजूद थे। खुरई में आयोजित हो रही मंत्री क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। पीयूष चावला ने मंच पर अपना जन्मदिन मनाते हुए केक काटा।

Indian cricketer पीयूष चावला आज 34 साल के हो गए, उन्होंने अपना जन्मदिन मध्यप्रदेश के सागर जिले के खुरई में मनाया। यहां आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान मंच पर केक काटा। उनके साथ क्रिकेटर नमन ओझा भी मौजूद थे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पीयूष को केक खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

Madhya pradesh की खुरई विधानसभा के मालथौन में मंत्री ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजन में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के सितारे नमन ओझा व पीयूष चावला आए थे। मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ खुली जीप में सवार होकर वे क्रिकेट मैदान पर पहुंचे। क्रिकेटर पीयूष चावला का शनिवार 24 दिसंबर को 33 वां जन्मदिन था, इसलिए मंच पर ही उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। मंत्री सिंह ने केक बुलवाया और मंच पर ही पीयूष चावला ने केट काटा। ​खिलाड़ी नमन ओझा, मंत्री भूपेंद्र सिंह सहित मौजूद सभी अतिथियों व खिलाड़ियों ने उन्हें जन्मदिन् का केक खिलाकर शुभकामनाएं दी।

अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेटर नमन ओझा ने कहा कि खुरई विधानसभा क्षेत्र के विकास और खेल सुविधाएं देखकर वे चकित हैं। उन्होंने इतना बेहतर टूर्नामेंट सम्पन्न कराने के लिए आयोजकों को बधाई दी। अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पीयूष चावला ने कहा कि जन्मदिन तो हर साल आते हैं, लेकिन आज जैसे शानदार टूर्नामेंट के समय अपने जन्मदिन पर मालथौन में उपस्थित रहने का मजा ही कुछ और है। मंत्री ट्राफी का यह नवमा टूर्नामेंट है और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि अगले 90 साल तक चले। मंत्री भूपेन्द्र सिंह सहित टूनामेंट के आयोजकों ने केक काटकर पीयूष चावला का जन्मदिन मनाया।

