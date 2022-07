Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 03 जुलाई। मप्र के सागर में रव‍िवार को न‍िकाय चुनाव के ल‍िए सरकारी कर्मचार‍ियों के डाक मतपत्र मतदान प्रक्र‍िया चल रही थी। कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्र‍िया को लेकर सागर न‍िवार्चन आयोग के अध‍िकार‍ियों-कर्मचार‍ियों पर सीधे सवाल उठा दिया। कांग्रेस का आरोप है कि डाकमत पत्रों की वोट‍िंग के ल‍िए कार्यक्रम ही जारी नहीं किया गया था, जबक‍ि मतदान स्‍थल पर सब्‍जी बाजार जैसा माहौल बना है, यहां कोई सुरक्षा व्‍यवस्‍था या स‍िस्‍टम ही नहीं है।

सागर में न‍िकाय चुनाव के ल‍िए संचालक बनाए गए सुरेंद्र सुहाने बीते दो द‍िन से डाक मतपत्रों के व‍ितरण और मतदान की प्रक्र‍िया पर नजर रखे हुए हैं। उन्‍होंने राज्‍य न‍िर्वाचन आयोग को फोटो-विड‍ियो के साथ श‍िकायत भेजी है। इसमें कहा गया है कि नगर न‍िगम व पंचायत चुनाव के ल‍िए ज‍िन सरकारी कर्मचार‍ियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनको आर्ट एंड कामर्स कॉलेज में मतपत्र व‍ितरण के दौरान और रव‍िवार के वैलेट पेपर से मतदान की प्रक्र‍िया चल रही है। इसमें कोई सुरक्षा व्‍यवस्‍था या स‍िस्‍टम ही नहीं बनाया गया है। मौके पर कर्मचार‍ियों से मतपेटी में वोट डालने के बजाय वहां मौजूद अध‍िकारी हाथ में वैलेट पेपर लेकर रख रहे हैं। यह सीधे तौर पर न‍ियमों को ताकपर रखकर भाजपा को ज‍िताने का षडयंत्र क‍िया जा रहा है।

वैलेट पेपर मतदान कार्यक्रम श‍िकायत के बाद जारी किया

सुरेंद्र सुहाने का आरोप है क‍ि सागर चुनाव आयोग द्वारा डाकमत पत्र के कार्यक्रम की घोषण नहीं की थी, ज‍िसे आपत्‍त‍ि के बाद आनन फानन में जारी किया गया है। मतदान के समय मौके पर सब्‍जी बाजार की तरह सुरक्षा व‍िहीन मतदान कक्ष देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदान प्रक्र‍िया को क‍िस तरह से मजाक बनाया गया है। कांग्रेस ने वोटर ल‍िस्‍ट को लेकर भी अपत्‍त‍ियां उठाई हैं।

तीन वर‍िष्‍ठ पर्यवेक्षक न‍ियुक्‍त करने की मांग

कांग्रेस के चुनाव संचालक सुरेंद्र सुहाने ने मप्र चुनाव आयोग से नगर न‍िगम चुनाव के ल‍िए अलग से तीन वर‍िष्‍ठ पर्यवेक्षक न‍ियुक्‍त करने की मांग की है, ज‍िनकी देखरेख में सारी चुनाव प्रक्र‍िया संपन्‍न हो। वहीं केंद्रीय र‍िजर्व पुल‍िस बल की देखरेख में चुनाव कराने की मांग भी रखी गई है।

English summary

On Sunday in Sagar, MP, the postal ballot voting process of government employees was going on for the body elections. The Congress directly questioned the officers and employees of the Sagar Election Commission regarding this entire process. The Congress alleges that the program for the voting of postal ballots was not released, while there is a vegetable market-like atmosphere at the polling place, there is no security system or system here.