छतरपुर में मिली अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाने वाली खतरनाक मछली

अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाने वाली सकरमाउथ कैटफ़िश मप्र के छतरपुर जिले तालाब में मिली है। यहां तालाब सफाई के दौरान यह मछली मछुआरों के हाथ लगी तो वे इसे देखकर हैरान हो गए। मछली को लेकर लोगों के कौतुहल बना हुआ है।

बुंदेलखंड के छतरपुर शहर में स्थित विंध्यवासिनी मंदिर के पास स्थित तालाब में सफाई चल रही है। बीते रोज तालाब जलकुंभी निकालने के लिए मछुआरों द्वारा डाले गए जाल में एक अजीब व भयानक सी दिखने वाली मछली फंस गई। पहले तो उसे हाथ लगाने में लोग डर रहे थे, लेकिन बाद में एक मछुआरे ने उसे जाल से निकालकर पानी में रखा। इसके देखने लोगों की भीड़ जमा हो गई। मछुआरे के अनुसार उसने 42 साल में पहली दफा इस तरह की मछली देखी है। जीव-जंतुओं के जानकार बताते हैं कि यह सकरमाउथ कैटफ़िश (Suckermouth Catfish) है, यह प्रजाति भारत के अंदर नहीं पाई जाती हैं। यह दक्षिण अमेरिका स्थित अमेजन नदी में बहुतायत मिलती है।

