नेशनल राइफल शूटिंग के लिए बुंदेलखंड की बेटी का चयन, राष्ट्रीय टीम की दावेदारी

केरल के तिररुवंतपुरम में आयोजित नेशनल राइुफल शूटिंग प्रतियोगिता में मप्र के छतरपुर जिले की बेटी रचना सिंहका चयन नेशनल राइफल शूटिंग के लिए किया गया है। यहां रिचा को राष्ट्रीय राइफल शूटिंग टीम के लिए टेस्ट देना होगा।

बुंदेलखंड में छतरपुर जिले की लवकुशनगर की रचना सिंह ने कड़ी मेहतन के बाद नेशनल राइफल शूटिंग के लिए निशाना साध दिया है। केरल के तिरुवनंतपुर में आयोजित नेशनल 50 मीटर पीपी साइड राइफल शूटिंग प्रतियोगिता को उन्होंने क्वालीफाई कर लिया है। उन्हें रेनाउंड शूटर का तमगा दिया गया है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अब वे राष्ट्रीय राइफल शूटिंग टीम से महज एक कदम दूर हैं।

केरल के तिरुवनंतपुरम में बीते 20 नवंबर से नेशनल शूटिंग शुरू हुई थी। इसमें 25 नवंबर को लवकुशनगर की रचना सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नेशनल के लिए अपनी जगह तय कर ली है। उन्होंने 50 मीटर राइफल पीप साइड में अन्य प्रतिभागियों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया था। पीप साइड राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में क्वालीफाई कर रेनाउंड शूटर बन गई हैं।

दिल्ली में होगा ट्रायल, राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बन सकती हैं

जानकारी अनुसार दिल्ली में होने वाले नेशनल के लिए शूटिंग का ट्रायल होगा। उनके राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनने की संभावना बन गई है। रचना सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अगर वह राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनती है तो अपनी मेहनत से शूटिंग में और भी बेहतर करने का करुंगी। रचना ने गरीबी को काफ नजदीक से देखा है। अपनी मेहतन और पिता व परिजन के सहयोग के कारण वह यहां तक पहुंच सकी है। यदि उनका राष्ट्रीय टीम में चयन होता है तो अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करने का प्रयास करेंगी।

English summary

Bundelkhand's daughter Rachna Singh has been selected for National Rifle Shooting. The composition has been selected in the competition organized in Kerala. If she is successful after the rifle shooting test in Delhi, then Una can be selected in the Indian rifle team.