Bundelkhand ka mousam: सागर में एक रात में 7​ डिग्री लुढ़का पारा, दतिया-नौगांव सबसे ठंडे शहर

मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी सहित सागर संभाग के जिलों में पारा तेजी से नीचे आया है। प्रदेश के तीन सबसे ठंडे शहरों में दतिया, ग्वालियर के साथ नौगांव भी शामिल रहा।

क्रिसमस के साथ ही कड़ाके की ठंड ने एक बार फिर दस्तक दी है। मप्र के सागर में सबसे अधिक तेजी से न्यूनतम तापमान नीचे आया है। बीते रोज सागर में 16.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जबकि रविवार को यह करीब 7 डिग्री लुढ़ककर 9.4 ​डिग्री पर आया। प्रदेश में दतिया 5.8 डिग्री के साथ सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया, तो ग्वालियर में 6.4 और छतरपुर जिले के नौगांव में पारा फिर 6 डिग्री पर पहुंच गया।

MP Weather Update: तीन जिलों को छोड़ बाकी में पारा 10 के पार, दो दिन बाद फिर लौटेगी ठंड

उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं का असर दिखने लगा है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में हाड़कपाने वाली ठंड की संभावना जताई जा रही है। मप्र के 10 से अधिक शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया है। इसमें बुंदेलखंड के भी चार जिले शामिल हैं। क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों में पारा एकदम से नीचे आया है। बता दें कि दो दिन पहले तक मध्यप्रदेश के अधिकांश शहरों में रात का न्यूनतम तापमान बढ़कर 12 से 20 डिग्री तक पहुंच गया था।

मध्यप्रदेश के शहरों में पारे की चाल

दतिया - 5.8

ग्वालियार - 6.4

नौगांव - 6.0

गुना - 8.4

खजुराहो - 8.6

धार - 8.7

राजगढ़ - 8.8

सागर - 9.4

पचमढ़ी - 9.8

रतलाम - 9.6

