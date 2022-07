Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 27 जुलाई। मप्र में जनपद पंचायतों पर भी भाजपा काब‍िज होने जा रही है। पहले चरण में मप्र की 170 जनपद पंचायतों में अध्‍यक्ष का चुनाव हुआ, ज‍िसमें 120 जनपदों पर भाजपा समर्थ‍ित प्रत्‍याशी जनपद अध्‍यक्ष की कुर्सी पर काब‍िज हो गए हैं। वहीं कांग्रेस के पाले में 43 जनपद आने की जानकारी दी जा रही है। अप्रत्‍याश‍ित रुप से प्रदेश में गौंडवाना गणतंत्र पार्टी के समर्थ‍ित दो प्रत्‍याशी तथा 3 न‍िर्दलीय जनपद अध्‍यक्ष चुने जाने की जानकारी है।

प्रदेश में त्र‍िस्‍तरीय पंचायत चुनाव की दूसरी कडी में जनपदों के चुनाव संपन्‍न हुए थे। इनमें से सागर ज‍िले सह‍ित प्रदेश भर में पहले चरण में 170 जनपदों में अध्‍यक्ष के न‍िर्वाचन की प्रक्र‍िया पूरी की गई है। देर शाम तक जो नतीजे सामने आए हैं, उनमें 120 जनपदों पर भाजपा समर्थ‍ित प्रत्‍याशी अध्‍यक्ष चुने गए थे, वहीं कांग्रेस की झोली में 43 अध्‍यक्ष पद म‍िलने की बात सामने आई है। भाजपा प्रदेश संगठन, नगरीय आवास एवं व‍िकास मंत्री ने भी यह जानकारी शेयर की है।प्रदेश के नगरीय आवास एवं व‍िकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भी भाजपा का परचम लहराया है। भाजपा समर्थित सभी अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के विकास कार्यों की जीत है।

मंत्री की बहू दोबारा बनी जनपद अध्‍यक्ष

नगरीय आवास एवं व‍िकास मंत्री भूपेंद्र स‍िंह के पर‍िवार की बहू सव‍िता पृथ्‍वी स‍िंह ठाकुर सागर जनपद की दोबारा अध्‍यक्ष न‍िर्वाच‍ित हो गई हैं। वे न‍िर्व‍िरोध अध्‍यक्ष चुन ली गई हैं। वे पत‍ि पृथ्‍वी स‍िंह के साथ न‍िर्वाचन के दौरान मौजूद रहीं। पत‍ि ने उन्‍हें माला पहनाकर बधाई दी।

सागर ज‍िले में यह अध्‍यक्ष चुने गए

न‍िर्वाचन कार्यायल से जारी जानकारी अनुसार सागर जनपद के ल‍िए सव‍िता पृथ्‍वी स‍िंह न‍िर्व‍िरोध, मालथौन जनपद में बुंदेलस‍िंह बुंदेला, रहली में रश्‍म‍ि कपास‍िया, केसली में देवी बाई, देवरी जनपद में प्रार्थना महेंद्र पटेल, बंडा जनपद में लोकेंद्र सिंह लोधी को जनपद अध्‍यक्ष चुना गया है। इनके साथ-साथ उपाध्‍यक्ष के चुनाव भी संपन्‍न हुए हैं। दूसरे चरण में गुरुवार को बीना, राहतगढ, खुरई, शाहगढ एवं जैसीनगर जनपद का न‍िर्वाचन होगा।

English summary

The BJP is also going to occupy the Janpad Panchayats in MP. In the first phase, the election of the President was held in 170 Janpad Panchayats of MP, in which the BJP-supported candidates in 120 districts have occupied the chair of the District President. At the same time, information is being given about 43 districts coming in the court of Congress. Unexpectedly, there is information about the election of two supported candidates and 3 independent district presidents of Gondwana Gantantra Party in the state.