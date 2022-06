Madhya Pradesh

सागर,11 जून। मप्र में भाजपा ने सागर में महापौर प्रत्‍याशी के चयन के ल‍िए अब नया फॉर्मूला तैयार किया है, इसे केवल सागर में लगाया जाएगा। दावेदारों की सूची लंबी के होने के कारण संगठन मंथन में जुटा है, जबक‍ि हकीकत यह है कि कांग्रेस के प्रदेशाध्‍यक्ष कमलनाथ ने भाजपा व‍िधायक की बहू को महापौर प्रत्‍याशी बना द‍िया है, ज‍िसके बाद भाजपा असमंजस में है और ज‍िताऊ प्रत्‍याशी का चेहरा तलाश रही है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्‍यक्ष बीडी शर्मा चंद रोज पहले सागर आए थे। यहां पर उन्‍होंने पार्टी पदाध‍िकार‍ियों, ट‍िकट के दावेदारों, संगठन के लोगों के साथ बैठकर कर लंबा मंथन क‍िया था। सागर से भोपाल जाते ही उन्‍होंने आला स्‍तर पर मंथन कर सागर महापौर प्रत्‍याशी के चयन के ल‍िए नया फॉर्मूला द‍िया है। इसमें ऐसी महिला को प्रत्‍याशी बनाने का न‍िर्णय ल‍िया गया है ज‍िसमें 50 से कम उम्र की मह‍िला, शैक्षणिक योग्‍यता और संगठन से सीधा जुडाव, राजनीत‍िक अनुभव को प्रायोर‍िटी में रखा गया है।

सागर महापौर अनारक्षित मह‍िला सीट है

सागर महापौर का पद अनारक्ष‍ित मह‍िला रखा गया है। इसमें पार्टी की प्रयोर‍िटी में ब्राह्मण और जैन समाज से प्रत्‍याशी हैं। हालांक‍ि फॉर्मूले के आधार पर यद‍ि कोई अन्‍य मह‍िला नेत्री का नाम सामने आता है तो उस पर भी व‍िचार किया जाएगा। वैसे सागर से खुद व‍िधायक जैन समुदाय से आते हैं, ऐसे में पार्टी ब्राह्मण वर्ग से महापौर बनाना चाहती है। चूंकी ओबीसी से सागर से दो दो मंत्री और सांसद हैं इस कारण ब्राह्मणों को साधने के ल‍िए महापौर पद देना चाहते हैं।

दो दर्जन से अध‍िक दावेदार

भाजपा में अभी तक महापौर ट‍िकट की दौड में दो दर्जन से अध‍िक मह‍िलाओं के नाम सामने आए हैं। इनमें चार-पांच मह‍िलाओं को छोड द‍िया जाए तो बाकी दावेदार नेताओं की पत्‍न‍ियां हैं, ज‍िन्‍हें राजनीत‍िक अनुभव नहीं है, कुछ सामाज‍िक स्‍तर पर सक्र‍िय जरुर रही हैं, लेक‍िन राजनीत‍ि में नहीं आईं, न संगठन में काम क‍िया है। पार्टी संगठन के ल‍िहाज से जो समीकरण बन रहे हैं उनमें पूर्व पार्षद प्रत‍िमा चौबे, पूर्व पार्षद मेघा दुबे और हाईकोर्ट में अध‍िवक्‍ता व पूर्व पार्षद श्‍वेता यादव का नाम सामने आया है।

English summary

In MP, BJP has now prepared a new formula for the selection of mayor candidate in Sagar, it will be adopted only in Sagar. Due to the long list of contenders, the party organization is busy in churning.