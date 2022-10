सुरेश पचौरी बोले- भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा डरी हुई है, उसका सिंहासन डोलने लगा है

Madhya Pradesh

राहुल गांधी की Bharat Jodho Yatra को लेकर पूर्व केद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि यात्रा में पहले दिन से आमजन जुड़ रहा है और इसे अपार जनसमर्थन मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा बेहद डरी और घबराई हुई है। उसका सिंहासन डोल रहा है। यह यात्रा नफरत और अलगाव के खिलाफ दिलों को जोड़ने वाली यात्रा है। यात्रा के काफी सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। यह यात्रा मप्र भी आएगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पचौरी बोले कि कमल नाथ के नेतृतव में भाजपा की जनविरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक भ्ूामिका निभाने पूरी कांग्रेस पार्टी तैयार है।

मप्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी सागर में रविवार को आयोजित ब्राहम्ण समाज के सम्मेलन में शामिल होने आए थे। वे यहां सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों और सागर स्मार्ट सिटी को जमकर घेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार लगातार जनहित की अनदेखी कर रही है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, किसान को समय पर खाद बीज और फसल का पूरा दाम नहीं मिल पा रहा है। समाज का कमजोर वर्ग और महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।

स्मार्ट सिटी ब्रिटिश हुकूमत जैसी संज्ञा देकर बोले, केवल नए-नए टैक्स लगा रहे

उन्होंने कहा कि सागर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर यहां की जनता का भावनात्मक शोषण किया जा रहा है। जनता को मूलभूत सुविधाएं देने के बजाय गड्ढों से भरी बदहाल सड़कों और गंदगी के साथ ही ब्रिटिश हुकूमत की तरह मनमाने रूप से नए.नए टैक्स लगाकर जनता का शोषण किया जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा और इसकी सरकार को जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है।

भाजपा की जन विरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रमक

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता के साथ भाजपा की जन विरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रमक भूमिका निभाएगी और अगले चुनाव में एक बार फिर मध्यप्रदेश में कांग्रेस की लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नफरत और अलगाव के खिलाफ दिलों को जोड़ने वाली यात्रा है] जिसके सकारात्मक परिणाम देशभर में आना शुरू हो गए हैं और भाजपा अपने सिaहासन डोलने की आशंका से इस यात्रा से बेहद भयभीत और घबराई हुई है।

Rahul Gandhi is getting immense public support on Bharat Jodho Yatra. BJP is scared of Bharat Jodo Yatra and its throne is shaking. This journey is a journey connecting hearts against hatred and segregation. Former Union Minister Suresh Pachauri said this during his stay at Sagar.