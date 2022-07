UP NEWS BJP : तीन साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पांचवें प्रदेश अध्यक्ष बने स्वतंत्र देव सिंह

Lucknow

योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बतौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तीन साल पूरे कर लिए हैं। उनसे पहले सिर्फ चार नेता ही ऐसे हैं जिन्होंने तीन साल या उससे अधिक समय तक प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला है। यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल पूर्व सीएम कल्याण सिंह और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा का रहा है। इन दोनों ही नेताओं ने छह सालों तक इस पद का दायित्व संभाला है।

16 जुलाई 2019 को बने थे प्रदेश अध्यक्ष

वर्तमान समय में योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के रुप में तीन साल पूरे कर लिए हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने 16 जुलाई 2019 को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था।

पार्टी को किया मजबूत

इन तीन साल के आंकड़ों पर नजर डाले तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई है। विधानसभा सहित कई चुनावों में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया।इनके नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बन चुकी है और कार्यकर्ताओं द्वारा उस पर कार्य किए जा रहे हैं।

इनके भी नाम शामिल

तीन साल या उससे अधिक समय तक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वालों में माधव प्रसाद त्रिपाठी,पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी के नाम भी शामिल हैं।

Uttar Pradesh BJP state president and minister in the current Yogi government, Swatantra Dev Singh has joined the elite club, which includes Kalyan Singh and Kalraj Mishra. Swatantra Dev Singh’s three-year term as BJP state president has completed. Swatantra Dev Singh was appointed as the party’s state president on 16 July 2019.