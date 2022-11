किसी का प्लेटफार्म 2 राज्यों में तो किसी की देखभाल करते हैं गाँव के लोग, भारत के अनोखे रेलवे स्टेशन

Kanpur

oi-Shivam Gaur

इंडियन रेलवे से जुड़े कई क़िस्से तो आप पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन आज हम आपको भारतीय रेलवे के कुछ ऐसे स्टेशनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने आप में दिलचस्प हैं। भारत में रेल को लाइफ़-लाइन के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि ये हर वर्ग के लोगों के लिए यातायात का सबसे सुलभ और सस्ता साधन है। इंडियन रेलवे के मुताबिक़, भारत में कुल 7,325 रेलवे स्टेशन हैं, इनमें से कुछ स्टेशन अपनेआप में भारत के सबसे अनोखे स्टेशनों में गिने जाते हैं, जबकि कुछ अपनी अद्भुत ख़ूबियों के लिए मशहूर हैं। आज ऐसे ही अनोखे स्टेशनो के बारे में जानते हैं और शुरुवात करते है उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित कंचौसी रेलवे स्टेशन से।

