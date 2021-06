कानपुर: GSVM मेडिकल कॉलेज से सामने आया मरीज का बेड से बांधने का वीडियो, अब प्रिंसिपल ने कही ये बात

Kanpur

oi-Rahul Goyal

कानपुर, जून 02: कोरोना वायरस महामारी के बीच दिल को झकझोर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से सामने आई है। दरअसल, यहां जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में एक बुजुर्ग मरीज को अस्पताल के बिस्तर पर बांध कर इलाज करने का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो साफ देखा जा सकता है कि अस्पताल के बिस्तर पर एक मरीज लेटा हुआ है, जिसके पैर रस्सी से बांधे गए हैं। वहीं, वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो कानपुर जिले के जीएसवीएम अस्पताल का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, अस्पातल के खाली पड़े वार्ड में एक बेड पर बुजुर्ग मरीज का इलाज चल रहा है। यहां हैरत की बात यह है कि बुजुर्ग का इलाज बेड से बांधकर किया जा रहा है। हालांकि, मरीज जिस बेड पर लेटा हुआ है उसके आसपास के सभी बेड खाली हैं। उनपर कोई भी मरीज नहीं है। यही नहीं, उसका कई दिनों से ऐसे ही इलाज की बात कही जा रही है।

हालांकि, इसको बांधने की क्या वजह है इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। लेकिन जो तस्वीर अस्पातल से निकलकर सामने आई है वो मानवता के लिहाज से शर्मसार करने वाली है कि एक बीमार पड़े मरीज को इस तरह से कपड़ों की रस्सी बनाकर उसके हाथ और दोनों पैरों को बंधा गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अस्पताल की काफी किरकिरी हो रही है। तो वहीं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरबी कमल ने इस मामले पर सफाई दी है।

Kanpur: Viral video shows a man tied with a hospital bed purportedly in GSVM Medical College.

"I have not seen the video. But if any such thing has happened, I will order an investigation," Medical college Principal RB Kamal said yesterday.

(Pic 1 - screenshot of viral video) pic.twitter.com/lyDo5aN2M0