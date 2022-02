चारा घोटाले का पांचवां केस क्या है ? जिसमें लालू यादव को हुई है 5 साल की सजा, सबकुछ जानिए

Jharkhand

oi-Anjan Kumar Chaudhary

रांची, 21 फरवरी: लालू यादव को चारा घोटाले के पांचवें केस में भी 5 साल की सजा हो गई है। रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उनपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके बाद लालू की ओर से जमानत अर्जी दाखिल किए जाने की संभावना है और ज्यादा उम्र, कई बीमारियां और पहले मामले में आधी सजा काट चुके होने के तर्कों के साथ उन्हें बेल दिए जाने की गुहार लगाई जाएगी। आइए जानते हैं कि सोमवार को जिस पांचवें मामले में उन्हें सजा मिली है, वह क्या है और इससे पहले उन्हें किन मामलों में सजा मिल चुकी है और आगे किन मामलों की सुनवाई चल रही है।

English summary

RJD supremo Lalu Yadav has already been convicted in four cases of fodder scam, till now he was out on bail. Doranda Treasury case was Jharkhand's last case