Dumka: एकतरफा प्यार में छात्रा को जिंदा जलाकर मारने वाला शाहरुख कस्टडी में मुस्कुराता दिखा, धारा 144 लागू

Jharkhand

oi-Vinay Saxena

दुमका, 29 अगस्त: झारखंड के दुमका में शाहरुख नाम के एक युवक ने एकतरफा प्यार में कक्षा 12वीं की एक लड़की को पेट्रोल डालकर जला दिला था। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां रविवार को उसकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपी युवक को 23 अगस्त को ही हिरासत में ले लिया गया था। इस दौरान वह मुस्कुराता हुआ दिखा। इसका वीडियो भी सामने आया है।

#WATCH | Jharkhand: Accused Shahrukh who set ablaze a class 12 girl in Dumka for allegedly turning down his proposal, was arrested on 23rd August.

The girl succumbed to her burn injuries yesterday, 28th August.

(In video: The accused from the day of his arrest - 23rd August) pic.twitter.com/PwkQuM8plt