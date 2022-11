मुख्यमंत्री सारथी योजना: झारखंड के युवाओं का भविष्य संवारने की पहल

Jharkhand

oi-Anjan Kumar Chaudhary

झारखंड सरकार मंगलवार को चार प्रमुख योजनाएं लागू करने जा रही है। 15 नवंबर को जब झारखंड की स्थापना दिवस होगी तो राज्य के युवाओं-बेरोजगारों का भविष्य संवारने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों की जाएगी। इसके अलावा उसी दिन तीन और योजनाओं को भी झारखंड में शुरू किया जा रहा है। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी रांची और खूंटी में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेश के हजारों युवाओं को फायदा मिल सकता है।

मुख्यमंत्री सारथी योजना-युवाओं को स्किल ट्रेनिंग

झारखंड में अब बेरोजगार युवाओं को हेमंत सोरेन सरकार का सहारा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत झारखंड के युवाओं के लिए राज्य सरकार ने काफी कुछ तय किया है। इस योजना का मकसद ब्लॉक स्तर पर युवाओं को रोजगार के लिए स्किल ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जानी है। यह ट्रेनिंग इस तरह की होगी, जिससे प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को रोजगार प्राप्त करने में मदद मिले। यह योजना झारखंड श्रम विभाग की ओर से लॉन्च की जा रही है।

बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा

मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत यह व्यवस्था की गई है कि यदि स्किल ट्रेनिंग लेने के बावजूद युवाओं को तीन महीने के अंदर उचित रोजगार प्राप्त नहीं हुआ तो बेरोजगार युवकों को 1,000 रुपए और बेरोजगार युवतियों और दिव्यांगजनों को 1,500 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस योजना के तहत इस तरह के मासिक भत्ते का इंतजाम सिर्फ एक साल के लिए किया जा रहा है।

परिवहन भत्ते का भी इंतजाम

यही नहीं, जो युवा ट्रेनिंग केंद्रों के छात्रावास में नहीं रहेंगे, उन्हें सेंटर तक आने-जाने के लिए परिवहन भत्ता अलग से दिया जाएगा। यह योजना ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक लागू होगी। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कार्पेंटर, राज मिस्त्री जैसे कौशल बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहन मिल सके।

ये तीन योजनाएं भी होंगी लॉन्च

उस दिन मुख्यमंत्री सारथी योजना के अलावा और जो तीन योजनाएं लॉन्च हो रही हैं, वे हैं- मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत मेडिकल, इंजनीयरिंग, CAT या होटल मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे आर्थिक रूप से कमोजर 8,000 प्रतिभागियों को सरकार कोचिंग दिलाने के लिए वित्तीय मदद देगी। सामाजिक-आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के वैसे प्रतिभागी जो इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए होस्टल में रह रहे हैं, उन्हें 2500 मासिक स्कॉलरशिप मिलेगी।

वहीं एकलव्य प्रशिक्षण योजना यूपीएससी, जेपीएससी और बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों की सहायता के लिए लॉन्च की जा रही है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्र 4 फीसदी के निम्नतम ब्याज दर पर अधिकतम 15 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे।

इसे भी पढ़ें- क्या Rahul Gandhi Railway Privatisation पर ट्वीट कर बुरे फंसे ? पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा- दावा झूठा

English summary

CM Sarathi Yojana will be launched on 15 November on Jharkhand Foundation Day. Under this, skill training will be given to the youth for employment. Unemployment allowance will be given if employment is not available