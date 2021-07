Jharkhand: जज उत्तम आनंद की मौत हादसा या मर्डर ? CCTV फुटेज से गहराया हत्या का शक

Jharkhand

oi-Ankur Sharma

रांची, 29 जुलाई। बुधवार सुबह धनबाद में एक सड़क हादसे में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत की खबर सामने आई थी। बताया जा रहा था कि कल सुबह जब वो मार्निंग वॉक पर निकले थे तो उन्हें एक ऑटो ने पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे वो सड़क पर गिर पड़े थे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें आस-पास के लोगों ने शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचाया था, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।

मालूम हो कि उत्तम आनंद कई संगीन केस की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें गैंगस्टर अमन सिंह का भी केस शामिल है। इस घटना की जांच कर रही पुलिस के हाथ अब एक सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें दिख रहा है कि जज बहुत स्लो स्पीड में जॉगिंग कर रहे थे लेकिन अचानक पीछे से एक ऑटो आकर उन्हें जोरदार टक्कर मारता है और इसके बाद चालक वहां से तेजी से भाग निकलता है। टक्कर लगते ही जज सड़क पर गिर पड़ते हैं। इस फुटेज के बाद जज की हत्या की आशंका जताई जा रही है। ये हादसा जज के घर से आधा किमी की दूरी पर हुआ था।

मालूम हो कि मूल रूप से हजारीबाग के रहने वाले उत्तम आनंद एक सभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता और भाई हजारीबाग कोर्ट में वकील हैं, जबकि उनके दो रिश्तेदार आईएएस अधिकारी हैं। जज की मौत से पूरा परिवार सदमे में है, ऐसे में उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है लेकिन उनकी पत्नी ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है।

Jharkhand | An additional sessions judge of Dhanbad court died yesterday after being hit by a vehicle

"Teams formed to investigate the incident from all angles," said police pic.twitter.com/i3oafANV2D