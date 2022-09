झारखंड: उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऊंची उड़ान लगाने को तैयार

Jharkhand

oi-Anjan Kumar Chaudhary

रांची: झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व में राज्य ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए शनिवार को ही झारखंड उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच एमओयू पर मुहर लगी है। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आयोजित किया गया। सीएम सोरेन के मुताबिक यह यूनिवर्सिटी राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मील का साबित होगा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भी रांची में शिक्षण संस्थान खोले जाने को लेकर बहुत उत्साहित है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऊंची उड़ान लगाने को तैयार

झारखंड की युवा शक्ति संभावनाओं से भरी पड़ी है। राज्य के मुख्यमंत्री का भी कहना है कि उनकी सरकार का लक्ष्य ही इस युवा शक्ति को ज्ञानवर्धक और रोजगारपरक शिक्षा मुहैया करवाना है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना प्रदेश की राजधानी रांची में होनी है। जाहिर है कि राज्य सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के आपसी तालमेल और सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में हो रही यह नयी शुरुआत राज्य के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस मौके पर सीएम ने कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि प्रदेश में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जैसे अनुभवी संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना होने से न सिर्फ राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, बल्कि झारखंड के प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में पलायन भी नहीं करना पड़ेगा।'

ग्रामीण अंचल के छात्रों को मिलेगा काफी लाभ-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने इस यूनिवर्सिटी के प्रति अपनी भावना का इजहार करते हुए साफ कहा है कि उनकी सरकार की कोशिश होगी कि इसका निर्माण का काम तेज गति के साथ पूरा किया जाए। राज्य सरकार का मानना है कि प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय स्थापित होने से खास कर ग्रामीण अंचल में रहने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र-छात्राओं को अपने ही राज्य में ज्ञानवर्धक एवं रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध हो पाना मुमकिन हो सकेगा।

रांची में मिल सकेगी विश्वस्तरीय शिक्षा

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि रांची में जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी खुलेगा, उसके बाद यहां भी बेंगलुरु और भोपाल की तर्ज पर स्टूडेंट को विश्व स्तर की शिक्षा मुहैया करवाई जा सकेगी। इस अवसर पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ अनुराग बेहर ने कहा कि झारखंड में शिक्षा के विकास, क्वालिटी वाली शिक्षा और शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए ही अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी स्थापित करने की सफल कोशिश की जा रही है।

जुलाई 2024 से प्रारंभ हो जाएगा

उनके मुताबिक रांची में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जुलाई 2024 से प्रारंभ हो जाएगा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के माध्यम से यहां कई विषयों में विभिन्न आयाम से शिक्षा दी जाएगी। इससे शिक्षा के माध्यम से समाज की सेवा हो सकेगी।

