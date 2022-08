जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में भूस्खलन से ढहा कच्चा मकान, दो मासूमों की मौत

Jammu And Kashmir

oi-Love Gaur

कश्मीर, 20 अगस्त: जम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर लगातार जारी है। ऐसे में कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही है। शनिवार को ऊधमपुर जिले में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक मकान ढह गया, जिसके मलबे में दबने से दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बचाव दल ने घर के मलबे से शवों को बाहर निकाला।

हादसा उधमपुर जिले के मुत्तल क्षेत्र के समोले गांव में हुआ, लैंडस्लाइड से 3 वर्षीय और 2 महीने के बच्चे की मौत हो गई। उधमपुर प्रशासन ने इस हादसे की पुष्टि की है। उधमपुर प्रशासन ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जिले के मुत्तल इलाके के समोले गांव में भूस्खलन से मिट्टी का मकान गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा और ढहे हुए घर के मलबे से शवों को निकाला।

J&K | Two children, a 3-year-old and a 2-month-old, died due to landslides in Samole village in Muttal area of Udhampur district. Rescue teams after getting info rushed to the spot & recovered the dead bodies from the debris of the collapsed house: Udhampur Administration pic.twitter.com/B1foVZDybu