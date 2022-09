जम्मू कश्मीर:आतंकियों ने फिर बनाया मासूम लोगों को निशाना, पुलवामा में बिहार के 2 मजदूरों को मारी गोली

Jammu And Kashmir

श्रीनगर, 24 सितंबर: जम्मू-कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बलों का आतंकियों का सफाया करने का अभियान जारी है। ऐसे में मुंह की खाने के बाद अब आतंकी मासूम लोगों की अपनी दहशतगर्दी का शिकार बना रहे हैं। शनिवार देर शाम को आतंकवादियों ने एक बार फिर 2 मजदूरों को गोलियां बरसाईं। इस हमले में दोनों मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पुलवामा के रत्नीपोरा में आतंकवादियों ने 2 मजदूरों पर अपनी गोलियां का निशाना बनाकर उन्हें घायल कर दिया। हमले के बाद घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। दोनों बिहार के बेतिया जिले के रहने वाले हैं।

#Terrorists fired upon & injured 02 outside labourers at Kharpora Ratnipora in #Pulwama. They have been shifted to hospital where their condition is stated to be stable. Identified as Shamshad S/O Islam Shiekh & Faizan Qasri S/O Fayaz Qadri, R/O Batya Zila Bihar.@JmuKmrPolice