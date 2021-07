लद्दाख में खराब मौसम के कारण राष्ट्रपति की द्रास यात्रा रद्द, अब बारामूला में शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि

Jammu And Kashmir

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जुलाई 26। 22वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बारामूला के वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि आज कारगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर में हैं और उन्होंने सोमवार को युद्ध स्मारक पर कारगिल में शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहले द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जाने वाले थे, लेकिन लद्दाख में खराब मौसम के कारण उनकी इस यात्रा को रद्द कर दिया गया।

Jammu & Kashmir: On #KargilVijayDiwas, President Ram Nath Kovind laid a wreath at the Dagger War Memorial, Baramulla to pay tributes to all soldiers who sacrificed their lives in defending the nation pic.twitter.com/Tif73fguPZ