जम्मू-कश्मीर में नहीं रुक रहा टार्गेट किलिंग, पुलवामा में फिर गैर-कश्मीरी मजदूर पर आतंकी हमला

Jammu And Kashmir

oi-Neeraj Kumar Yadav

जम्मू-कश्मीर,02 सितंबर। जम्मू-कश्मीर में नॉन-लोकल लोगों पर हमले नहीं रुक रहे हैं। शुक्रवार को पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने एक गैर स्थानीय को गोली मार कर घायल कर दिया। आतंकवादियों ने जिस व्यक्ति को गोली मारकर घायल किया है, उसका नाम मुनीरुल इस्लाम है और पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। घटना उगरगुंड गांव की है।

#Terrorists fired upon one outside labourer Muneerul Islam S/O Abdul Karim R/O West Bengal at Ugergund Newa in #Pulwama. He has been shifted to district hospital Pulwama where his condition is stated to be stable. Area #cordoned off. Further details shall follow.@JmuKmrPolice