Ind Vs Pak: पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी का किया विरोध, तो कश्मीर की मेडिकल छात्रा को मिली धमकी

Jammu And Kashmir

oi-Pallavi Kumari

श्रीनगर, 28 अक्टूबर: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते हुए सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं। इसमें से ज्यादातर वीडियो कश्मीर के थे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के छात्रों के भी वीडियो सामने आया था, जिसको लेकर कश्मीर पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। इसी मेडिकल कॉलेज की एक स्‍टूडेंट अनन्‍या जामवाल ने दावा किया है कि उन्होंने जब अपने कॉलेज के छात्राओं को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से रोका तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है।

When the traitors who were celebrating Paks win got exposed. I countered those who were supporting traitors, after that they all started harassing me by different means. I only countered them.

I didn't expose anybody and I am not any police informer. They themselves got exposed https://t.co/bCP3lmiB3c