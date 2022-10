दो गोली लगने के बाद भी आतंकियों से लड़ता रहा सेना का डॉग जूम, आर्मी ने शेयर किया भावुक वीडियो

Jammu And Kashmir

oi-Neeraj Kumar Yadav

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के हमले में भारतीय सेना का एक डॉग जूम गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे इलाज के लिए श्रीनगर के आर्मी वेटरनरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बात की जानकारी भारतीय सेना के अधिकारियों की तरफ से दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक डॉग ऑपरेशन तांगपावास लड़ाकू दल का हिस्सा था। घायल होने से पहले उसकी तैनाती कश्मीर के अनंतनाग क्षेत्र में थी, जहां वह जवानों के साथ रहता था।

डॉग जल्द से जल्द ठीक हो इसको लेकर भारतीय सेना की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है। इस ट्वीट में लिखा गया है कि जूम ऑपरेशन के वक्त आतंकियों से भिड़ने के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका सेना के पशु चिकित्सक अस्पताल श्रीनगर में इलाज चल रहा है। हम जूम के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं, सेना की तरफ से जूम के ट्रेनिंग का भी एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में जूम को ट्रेनिंग करते हुए देखा जा सकता है।

Op Tangpawa, #Anantnag.

Army assault dog 'Zoom' critically injured during the operation while confronting the terrorists. He is under treatment at Army Vet Hosp #Srinagar.

We wish him a speedy recovery.#Kashmir@adgpi@NorthernComd_IA pic.twitter.com/FqEM0Pzwpv