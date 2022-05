'द कश्मीर फाइल्स' ने देश में नफरत को जन्म दिया, इसपर बैन लगाइए: फारूक अब्दुल्ला

Jammu And Kashmir

oi-Pallavi Kumari

श्रीनगर, 16 मई: नेशनल कांफ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म को बैन करने की मांग की है। डॉ फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार (16 मई) को मीडिया से बात करते हुए कहा, ''हमने जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति का मुद्दा उठाने के लिए एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मैंने उनसे कहा कि फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' ने देश में नफरत को जन्म दिया है। ऐसी चीजों (फिल्मों) पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इन्हें बैन करना चाहिए...।''

#WATCH We met LG Manoj Sinha to raise the issue of the law & order situation in J&K. During the meeting, I told him that the film 'The Kashmir Files' has given birth to hate in the country. Such things (films) should be banned: Dr Farooq Abdullah, National Conference pic.twitter.com/Z1BkoNijRO