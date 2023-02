Kashmir: गुलमर्ग में हिमस्खलन, 2 विदेशी नागरिकों की मौत, 19 बचाए गए

कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है। इस बीच विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गुलमर्ग में बुधवार को हिमस्खलन हुआ।

Jammu And Kashmir

oi-Ashutosh Tiwari

जम्मू-कश्मीर में मौसम खराब बना हुआ है, जहां उच्च पर्वतीय इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही। इस बीच बुधवार को खबर आई कि कश्मीर के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में हिमस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में एक स्की रिसॉर्ट आ गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा एजेंसियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया। घटना में दो विदेशी नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 19 विदेशियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया।

जानकारी के मुताबिक गुलमर्ग के ऊंचाई वाले हिस्से में हिमस्लखन हुआ, जिसकी चपेट में एक रिसॉर्ट आ गया। बर्फ के नीचे कई लोग दबे थे। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके तहत अब तक 19 लोगों को बचाया जा सका है। घटना में दो विदेशी नागरिकों की मौत हुई, जिसकी जानकारी संबंधित दूतावासों को दे दी गई है।

#WATCH | J&K: Avalanche hit the Afarwat peak at famous ski resort in Gulmarg. Rescue operation launched by Baramulla Police along with other agencies. Reports of some skiers being trapped are being corroborated, Baramulla Police say. pic.twitter.com/zsFBfBL0od